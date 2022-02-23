Силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности - Столтенберг

Источник материала: ОНТ

В целом, ситуация во всём европейском регионе напряжённая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности.

Такое заявление он сделал на внеочередной встрече в рамках комиссии НАТО-Украина. По словам Генсека НАТО, силы альянса привели в высокую готовность еще несколько недель назад, но они не были развернуты. Но США направили подразделения в Румынию, Германию, Литву. Великобритания удвоила свое присутствие в Эстонии. Перебросили свои силы и другие союзники - Испания, Нидерланды, Дания, а Франция заявила о готовности возглавить боевую группу в Румынии.

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