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Силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности - Столтенберг

23.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности - Столтенберг

В целом, ситуация во всём европейском регионе напряжённая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности.

Такое заявление он сделал на внеочередной встрече в рамках комиссии НАТО-Украина. По словам Генсека НАТО, силы альянса привели в высокую готовность еще несколько недель назад, но они не были развернуты. Но США направили подразделения в Румынию, Германию, Литву. Великобритания удвоила свое присутствие в Эстонии. Перебросили свои силы и другие союзники - Испания, Нидерланды, Дания, а Франция заявила о готовности возглавить боевую группу в Румынии. 

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В целом, ситуация во всём европейском регионе напряжённая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что силы реагирования НАТО привели в высокую...
 
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