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Не только парни. Как в Беларуси получают военное образование

23.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не только парни. Как в Беларуси получают военное образование

За годы суверенитета и независимости наша страна добилась больших успехов в военном образовании. И обучаются такому делу не только парни!

Сила духа, собранность и выносливость. Ангелину Воробей не пугают ни тяготы армейских будней, ни конкуренция с парнями.  Девушка – выпускница кадетского училища, куда поступила по совету мамы. После обучения военное дело решила продолжить. Сейчас осваивает специальность «Инфокоммуникационные системы» на военном факультете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В будущем сможет работать, например, в войсках связи. Представительниц прекрасного пола сюда стали зачислять три года назад. 


Ангелина Воробей, курсантка военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Трудности были первый курс, потому что непривычно, идет адаптация к данной обстановке, но проходя шаг за шагом, ты становишься каждый раз все сильнее. И я на третьем курсе, мне уже намного легче, чем обернувшись на первый курс. Я стала и физически намного сильнее и морально». 

Три медкомиссии, несколько тестов на профпригодность, беседы с психологом и нормативы по физической подготовке – через это, помимо Централизованного тестирования, проходят абитуриенты военного факультета БГУИР. 

Владимир Федоренко, старший преподаватель кафедры связи военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «У нас имеется современная техника, которая сейчас используется в Вооруженных Силах, есть в войсках связи, которую мы тоже изучаем совместно как с курсантами, так и со студентами». 

Обучение длится четыре года. Дисциплины на факультете делятся на два вида – гражданские и военные.  Специальности, которые получают будущие офицеры, связаны со сферой коммуникаций и IT. Выпускники могут работать не только в Вооруженных Силах Беларуси, но и в Комитете государственной безопасности и оперативно-аналитическом центре. 

Леонид Утин, начальник кафедры связи военного факультета белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Мы готовим специалистов по 4 наиболее важным специальностям – это специалисты в области инфокоммуникационных технологий, системы телекоммуникаций специального назначения, специалистов в области радиотехники, вычислительно-машинные сети, а также стандартизация и метрология». 

Физической подготовке здесь уделяют большое внимание: помимо ежедневной зарядки, есть беговые тренировки, занятия по рукопашному бою и плаванию в бассейне. А еще огневая и строевая подготовка, и это лишь малая часть того, что постигают на военном факультете.  

Сергей Соколов, начальник цикла кафедры тактической и общевоенной подготовки военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Представляю вашему вниманию 25-метровый стрелковый тир. Предназначен для выполнения практических стрельб со спортивного оружия – малокалиберной винтовки и пневматической винтовке. Также тир позволяет проводить занятия по выполнению нормативов, по неполной разборке автомата, пистолета, выполнение норматива по снаряжению магазина, автомата и пистолета, а также по основным правилам стрельбы». 

Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Помимо бесплатного проживания, питания и обмундирования, каждому выплачивают ежемесячную стипендию. После выпуска курсанты получат диплом и воинское звание лейтенанта. И самое главное – гарантированное трудоустройство. 

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За годы суверенитета и независимости наша страна добилась больших успехов в военном образовании. И обучаются такому делу не только парни! Сила духа, собранность и...
 
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