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Не только парни. Как в Беларуси получают военное образование
Источник материала: ОНТ
За годы суверенитета и независимости наша страна добилась больших успехов в военном образовании. И обучаются такому делу не только парни!
Сила духа, собранность и выносливость. Ангелину Воробей не пугают ни тяготы армейских будней, ни конкуренция с парнями. Девушка – выпускница кадетского училища, куда поступила по совету мамы. После обучения военное дело решила продолжить. Сейчас осваивает специальность «Инфокоммуникационные системы» на военном факультете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В будущем сможет работать, например, в войсках связи. Представительниц прекрасного пола сюда стали зачислять три года назад.
Три медкомиссии, несколько тестов на профпригодность, беседы с психологом и нормативы по физической подготовке – через это, помимо Централизованного тестирования, проходят абитуриенты военного факультета БГУИР.
Обучение длится четыре года. Дисциплины на факультете делятся на два вида – гражданские и военные. Специальности, которые получают будущие офицеры, связаны со сферой коммуникаций и IT. Выпускники могут работать не только в Вооруженных Силах Беларуси, но и в Комитете государственной безопасности и оперативно-аналитическом центре.
Физической подготовке здесь уделяют большое внимание: помимо ежедневной зарядки, есть беговые тренировки, занятия по рукопашному бою и плаванию в бассейне. А еще огневая и строевая подготовка, и это лишь малая часть того, что постигают на военном факультете.
Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Помимо бесплатного проживания, питания и обмундирования, каждому выплачивают ежемесячную стипендию. После выпуска курсанты получат диплом и воинское звание лейтенанта. И самое главное – гарантированное трудоустройство.
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За годы суверенитета и независимости наша страна добилась больших успехов в военном образовании. И обучаются такому делу не только парни! Сила духа, собранность и...
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