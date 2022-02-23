﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пироги появились в меню витебских десантников 23 февраля! Около 50 женщин посетили часть и принесли угощения

23.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пироги появились в меню витебских десантников 23 февраля! Около 50 женщин посетили часть и принесли угощения

Подарки к празднику! В меню витебских десантников сегодня неожиданное блюдо – «мамины пироги».

Такого «десанта» в 103-й воздушно-десантной бригаде ещё не было. В часть с визитом и угощениями наведались около полусотни женщин. Ждали человек 10, но на призыв общественной организации устроить военным праздник накануне 23-го откликнулись в разы больше мам – пирогов хватит на все подразделения и батальоны. Впрочем, угощения оказались самыми разными. Всех гостей, конечно, пригласили в казарму, уже на армейский чай и со свежими пирогами.

Для гостей десантники устроили и небольшую экскурсию, познакомили с бытовыми условиями солдат срочной службы. Армейскую школу здесь проходят сотни молодых людей со всех уголков Беларуси. Побывать дома многим удается только во время отпуска, а ко Дню защитника Отечества домашних пирогов в меню еще не было. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки к празднику! В меню витебских десантников сегодня неожиданное блюдо – «мамины пироги». Такого «десанта» в 103-й воздушно-десантной бригаде ещё не было. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витеблянин уговорил знакомых купить для него в кредит техники почти на 360 тыс. рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by