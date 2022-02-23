Пироги появились в меню витебских десантников 23 февраля! Около 50 женщин посетили часть и принесли угощения

Источник материала: ОНТ

Подарки к празднику! В меню витебских десантников сегодня неожиданное блюдо – «мамины пироги».

Такого «десанта» в 103-й воздушно-десантной бригаде ещё не было. В часть с визитом и угощениями наведались около полусотни женщин. Ждали человек 10, но на призыв общественной организации устроить военным праздник накануне 23-го откликнулись в разы больше мам – пирогов хватит на все подразделения и батальоны. Впрочем, угощения оказались самыми разными. Всех гостей, конечно, пригласили в казарму, уже на армейский чай и со свежими пирогами.

Для гостей десантники устроили и небольшую экскурсию, познакомили с бытовыми условиями солдат срочной службы. Армейскую школу здесь проходят сотни молодых людей со всех уголков Беларуси. Побывать дома многим удается только во время отпуска, а ко Дню защитника Отечества домашних пирогов в меню еще не было.

Подписывайтесь на нас в Telegram