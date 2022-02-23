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В Амстердаме совершено вооруженное нападение на магазин Apple Store с захватом заложников
Источник материала: ОНТ
В Амстердаме произошло вооруженное нападение на магазин Apple Store. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация,
Ограбление произошло во вторник, 22 февраля, около шести вечера. Полицейским стало известно о захвате заложника. В соцсетях появилась фотография, на которой хорошо видно одетого в камуфляжную форму мужчину, который держал пистолет возле шеи другого мужчины.
В течение вечера правоохранители добились освобождения нескольких десятков человек. В итоге захватчик с заложником покинули магазин, а после этого полицейские арестовали нападавшего.
Фото: pixabay
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В Амстердаме произошло вооруженное нападение на магазин Apple Store. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, пишет ТАСС. Ограбление...
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