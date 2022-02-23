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КХЛ: Минское «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на «Минск-Арене». Вход на игру свободный!

23.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ: Минское «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на «Минск-Арене». Вход на игру свободный!

Игроки минского «Динамо» продолжают подготовку к матчам плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Скоро команда Крейга Вудкрофта проведёт поединок с обладателем Кубка Гагарина – уфимским «Салаватом Юлаевым».

Матч пройдёт на «Минск-Арене» - по многочисленным просьбам детских хоккейных школ и болельщиков на трибуны смогут прийти зрители. Вход на игру свободный!

Ранее в серии товарищеских матчей минское «Динамо» обыграло солигорский «Шахтёр» со счётом 5:1. А в первом раунде плей-офф минская команда сыграет против СКА из Санкт-Петербурга. Серия стартует уже 2 марта.

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Теги: Минск
 
 
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Игроки минского «Динамо» продолжают подготовку к матчам плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Скоро команда Крейга Вудкрофта проведёт поединок с обладателем...
 
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