КХЛ: Минское «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на «Минск-Арене». Вход на игру свободный!

Источник материала: ОНТ

Игроки минского «Динамо» продолжают подготовку к матчам плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Скоро команда Крейга Вудкрофта проведёт поединок с обладателем Кубка Гагарина – уфимским «Салаватом Юлаевым».

Матч пройдёт на «Минск-Арене» - по многочисленным просьбам детских хоккейных школ и болельщиков на трибуны смогут прийти зрители. Вход на игру свободный!

Ранее в серии товарищеских матчей минское «Динамо» обыграло солигорский «Шахтёр» со счётом 5:1. А в первом раунде плей-офф минская команда сыграет против СКА из Санкт-Петербурга. Серия стартует уже 2 марта.

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