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КХЛ: Минское «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на «Минск-Арене». Вход на игру свободный!
Источник материала: ОНТ
Игроки минского «Динамо» продолжают подготовку к матчам плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Скоро команда Крейга Вудкрофта проведёт поединок с обладателем Кубка Гагарина – уфимским «Салаватом Юлаевым».
Матч пройдёт на «Минск-Арене» - по многочисленным просьбам детских хоккейных школ и болельщиков на трибуны смогут прийти зрители. Вход на игру свободный!
Ранее в серии товарищеских матчей минское «Динамо» обыграло солигорский «Шахтёр» со счётом 5:1. А в первом раунде плей-офф минская команда сыграет против СКА из Санкт-Петербурга. Серия стартует уже 2 марта.
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КХЛ: Минское «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» на «Минск-Арене». Вход на игру свободный!
Игроки минского «Динамо» продолжают подготовку к матчам плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Скоро команда Крейга Вудкрофта проведёт поединок с обладателем...
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