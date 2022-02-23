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Курсы валют на 23 февраля 2022: доллар упал

23.02.2022 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0134 рубля до 2.6419, что составило 0.5%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0667 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0062 (0.21%), на 23 февраля 2022 курс составил 2.9945. По итогам месяца евро вырос на 0.0758 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0309 рублей (0.93%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0168 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
44 819 400 17 556 500 17 442 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.636 рублей, курс продажи доллара 2.646 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 2.99 рублей, купить – 3 – 3.05.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=79.7 (стоимость 1 доллара равна 79.7 российских рублей),
  • EUR/USD=1.137 (1 евро стоит 1.137 доллар),
  • EUR/RUB=90.5 (90.5 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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23 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6419, курс евро 2.9945, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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