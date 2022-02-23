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Курсы валют на 23 февраля 2022: доллар упал
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.636 рублей, курс продажи доллара 2.646 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 2.99 рублей, купить – 3 – 3.05.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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23 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6419, курс евро 2.9945, курс российского рубля (100 RUB)...
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