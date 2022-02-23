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Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Оршанском районе
Источник материала: БелТА
23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.
Сегодня около 9 утра на автодороге Орша - Коханово вблизи деревни Туминичи произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель" и "Мазда". Двадцатилетний водитель "Опеля" погиб на месте ДТП. Тридцатилетний водитель "Мазды", также местный житель, госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями, пристегиваться ремнями и совершать маневры, только убедившись в их безопасности.-0-
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Сегодня около 9 утра на автодороге Орша - Коханово вблизи деревни Туминичи произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель" и "Мазда". Двадцатилетний водитель...
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