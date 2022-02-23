﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Оршанском районе

23.02.2022 13:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

Сегодня около 9 утра на автодороге Орша - Коханово вблизи деревни Туминичи произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель" и "Мазда". Двадцатилетний водитель "Опеля" погиб на месте ДТП. Тридцатилетний водитель "Мазды", также местный житель, госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями, пристегиваться ремнями и совершать маневры, только убедившись в их безопасности.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 9 утра на автодороге Орша - Коханово вблизи деревни Туминичи произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель" и "Мазда". Двадцатилетний водитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 23 февраля 2022: доллар упал
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by