Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Оршанском районе

Источник материала: БелТА

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

Сегодня около 9 утра на автодороге Орша - Коханово вблизи деревни Туминичи произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель" и "Мазда". Двадцатилетний водитель "Опеля" погиб на месте ДТП. Тридцатилетний водитель "Мазды", также местный житель, госпитализирован, однако от полученных травм скончался в больнице.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями, пристегиваться ремнями и совершать маневры, только убедившись в их безопасности.-0-