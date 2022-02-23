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Начальник ТУП "Брестский кооптранс" приговорен к трем годам колонии за взятки

23.02.2022 14:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника ТУП "Брестский кооптранс", обвиняемого в получении взяток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Установлено, что с февраля по август 2021 года мужчина систематически принимал взятки в виде дизельного топлива от граждан и представителей организаций за незаконно оказываемые услуги. В частности, он выдавал диагностические карты на транспортные средства с отметкой "соответствует", с нарушением требований технического кодекса проводил гостехосмотр автомобилей.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1, 2 ст.430 (принятие должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, совершенное повторно) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме Br16 тыс. Также он лишен на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Установлено, что с февраля по август 2021 года мужчина систематически принимал взятки в виде дизельного топлива от граждан и представителей организаций за...
 
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