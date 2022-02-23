Курсы валют на 24.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6419 -0.0134 1 USD Евро 2.9945 -0.0062 1 EUR Российский рубль 3.3426 0.0309 100 RUB Гривна 9.0279 -0.1487 100 UAH Тенге 6.0469 -0.0168 1000 KZT Юань 4.183 -0.0095 10 CNY

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