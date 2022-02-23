Конфликт с беженцами в Мексике: сотни человек месяцами ждут разрешения на проход к границе США

Источник материала: ОНТ

Конфликт с беженцами в Мексике нарастает. Сотни человек противостоят полиции, забрасывая стражей порядка камнями и палками.

Беженцы в отчаянии из-за того, что, что власти заставляют их месяцами ждать разрешения на свободный проход через Мексику к границе США. Мигранты из Гаити и Африки уже почти месяц проводят демонстрации в Тапачуле, недалеко от границы с Гватемалой. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало власти Мексики разрешить ситуацию.

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