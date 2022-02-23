Как взять потребительский кредит, не выходя из дома? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Вы собираетесь купить машину, новый холодильник или телевизор, но всей суммы на руках пока нет? Можно накопить, но цена желаемого за это время, скорее всего, вырастет. Можно одолжить у знакомых, но всем известна народная мудрость: хочешь потерять друга – дай ему деньги в долг. Поэтому, пожалуй, самый оптимальный и выгодный вариант – это банковский кредит.

О преимуществах потребительского кредита и как можно комфортно его оформить, узнайте из видео:





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