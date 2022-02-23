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Женский теннисный турнир в Дохе: Арина Соболенко обыграла француженку Ализе Корне
Источник материала: ОНТ
В Дохе проходит крупный женский теннисный турнир — за титул продолжает бороться лишь одна белоруска.
Арина Соболенко в стартовом матче встречалась с Ализе Корне. Белоруске не составило труда обыграть её, она отдала француженке всего четыре гейма – 6:2, 6:2. Следующей соперницей Соболенко станет швейцарская теннисистка Джил Тайхманн. Александра Саснович из борьбы уже выбыла: встреча с десятой ракеткой мира Онс Жабер была для нее последней на турнире — 6:1, 5:7, 3:6. Виктория Азаренко на корт так и не вышла: белоруска снялась с турнира из-за травмы.
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В Дохе проходит крупный женский теннисный турнир — за титул продолжает бороться лишь одна белоруска. Арина Соболенко в стартовом матче встречалась с Ализе Корне....
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