Белорусские спасатели победили в международном турнире по мини-футболу в Санкт-Петербурге

Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели стали победителями международного турнира по мини-футболу в Санкт-Петербурге. Соревнования традиционно прошли накануне праздника - 23 февраля.

В этот раз в финале встретились сборная Беларуси и команда спасателей Санкт-Петербурга. Основное время матча прошло в упорной борьбе, но закончилось безголевой ничьей. Победитель определился лишь в серии послематчевых ударов, где белорусы оказались точнее – 2:1.

Этот турнир по мини-футболу– благотворительный. Он проводился уже 18-й раз и посвящён памяти спасателей, погибших при исполнении своей работы.

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