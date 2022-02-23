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Белорусские спасатели победили в международном турнире по мини-футболу в Санкт-Петербурге

23.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели победили в международном турнире по мини-футболу в Санкт-Петербурге

Белорусские спасатели стали победителями международного турнира по мини-футболу в Санкт-Петербурге. Соревнования традиционно прошли накануне праздника - 23 февраля.

В этот раз в финале встретились сборная Беларуси и команда спасателей Санкт-Петербурга. Основное время матча прошло в упорной борьбе, но закончилось безголевой ничьей. Победитель определился лишь в серии послематчевых ударов, где белорусы оказались точнее – 2:1.

Этот турнир по мини-футболу– благотворительный. Он проводился уже 18-й раз и посвящён памяти спасателей, погибших при исполнении своей работы.

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Белорусские спасатели стали победителями международного турнира по мини-футболу в Санкт-Петербурге. Соревнования традиционно прошли накануне праздника - 23...
 
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