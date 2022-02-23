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На участки для досрочного голосования на референдуме активно идут граждане по всей Беларуси: приехал и глава МАРТ
Источник материала: ОНТ
Уже сейчас на участки для досрочного голосования активно идут граждане по всей стране – и в крупных городах, и в небольших населённых пунктах.
Ровно в 10:00 в агрогородке Гричино Дзержинского района открылся участок №15. Сегодня отдать свой голос приехал министр антимонопольного регулирования и торговли. Выбор участка сделан не случайно, это малая родина. В спокойной и непринужденной обстановке Алексей Богданов ответил на единственный вопрос.
Всего в первый день досрочного голосования на участки в Минской области пришло более 72 тыс. жителей. Ожидаемо, многие приходят после завершения рабочего дня. Во Дворец художественной гимнастики, где располагается участок № 5, одним из первых прибыл председатель Комитета государственного контроля.
Голосование проходит согласно санитарных норм с учетом эпидемиологической обстановки. Подготовлены антисептические средства, одноразовые перчатки, защитные маски. Уголок избирателя и урна для голосования обрабатываются шесть раз в день.
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На участки для досрочного голосования на референдуме активно идут граждане по всей Беларуси: приехал и глава МАРТ
Уже сейчас на участки для досрочного голосования активно идут граждане по всей стране – и в крупных городах, и в небольших населённых пунктах. Ровно в 10:00 в...
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