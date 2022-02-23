На участки для досрочного голосования на референдуме активно идут граждане по всей Беларуси: приехал и глава МАРТ

Источник материала: ОНТ

Уже сейчас на участки для досрочного голосования активно идут граждане по всей стране – и в крупных городах, и в небольших населённых пунктах.

Ровно в 10:00 в агрогородке Гричино Дзержинского района открылся участок №15. Сегодня отдать свой голос приехал министр антимонопольного регулирования и торговли. Выбор участка сделан не случайно, это малая родина. В спокойной и непринужденной обстановке Алексей Богданов ответил на единственный вопрос.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Очень важно, как мы проголосуем за основу нашего будущего и, наверное, каждому белорусу, как и мне, выпала особая честь участвовать в этом историческом событии и проголосовать “за” изменения в Конституцию, которые помогут нашему государству в дальнейшем развиваться поступательными темпами, совершенствуя законодательную систему и закрепляя, самое главное, те моральные, духовные, нравственные ценности, которые сегодня, к сожалению, размываются в поляризованном, космополитическом мире».

Всего в первый день досрочного голосования на участки в Минской области пришло более 72 тыс. жителей. Ожидаемо, многие приходят после завершения рабочего дня. Во Дворец художественной гимнастики, где располагается участок № 5, одним из первых прибыл председатель Комитета государственного контроля.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси: «Я конечно голосовал “за”, конечно, это шаг вперед, я уверен, что все пройдет качественно и на высоком уровне, потому что граждане проявили такую активность при обсуждении Конституции, что видно, что это на злобу дня и граждане это поддерживают».

Голосование проходит согласно санитарных норм с учетом эпидемиологической обстановки. Подготовлены антисептические средства, одноразовые перчатки, защитные маски. Уголок избирателя и урна для голосования обрабатываются шесть раз в день.

Подписывайтесь на нас в Telegram