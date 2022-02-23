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Интересные факты о Советском микрорайоне Минска: Комаровка, библиотека им. Купалы, БНТУ, филармония. Уверены, что знаете все?
Источник материала: ОНТ
166 улиц общей протяженностью почти 300 километров, более 160 тысяч жителей и свыше двух тысяч гектаров площади, из которых значительную часть занимают деревья, кустарники, цветы и газон. Даже один из микрорайонов так и называется Зеленый луг. Серию выпусков о девяти районах Минска открывает Советский, как один из первых районов белорусской столицы.
Широкие тротуары и улицы, скверы и парки, музеи и кинотеатры, спортивные комплексы и большие торговые центры. За последние 20-30 лет Советский район преобразился до неузнаваемости. Ведь даже в пятидесятые годы прошлого века он был похож на деревенскую местность. О том времени хорошо помнят старожилы Белгосфилармонии.
Академическая музыка поселилась в этом здании в 1963 году. А до этого, подумать только, филармония – нынешняя гордость не только района и города, но и всей страны – четверть века была бездомной. Артисты репетировали в разгромленном кафедральном костеле рядом с площадью Свободы, а редкие концерты собирали людей в случайных помещениях.
Интересно, что филармония и Советский район – почти одногодки. Так и идут они рука об руку на протяжении уже более 80 лет. А ведь прежде чем эта часть города получила современное название, эти земли делились на четыре исторические зоны – Золотая горка, Комаровка, Сторожевка и Переспа.
Эти архивные снимки таят в себе историю главного продовольственного рынка столицы – Комаровского. А ведь еще в XIX веке здешние улицы утопали в непролазной грязи болотистой местности, пока в 1925 году ее не начали осушать.
Интересно, что в начале прошлого века здесь был полигон. И именно отсюда совершал свои полеты на аэроплане знаменитый авиатор Сергей Уточкин. Чтобы увидеть это чудо, люди собирались со всего города.
А в 50-70-е годы на месте будущего рынка и вовсе располагался передвижной зоопарк. Сегодня у центрального входа гостей встречает символ этого места – торговка семечками.
Так и есть. На прилавках продают все, что душе угодно: от специй, орехов и сухофруктов из разных стран до овощей и зелени, ягод и фруктов, рыбы и фермерских молочных продуктов. Особое место занимают мясо и, конечно же, сало.
Комаровка – поистине «народный рынок». Причем знают его и любят не только белорусы, но и зарубежные знаменитости.
Наслышаны за границей и о качестве белорусского образования.
Из этих стен вышли более двухсот тысяч настоящих профессионалов в области инженерии, энергетики, транспорта, строительства и архитектуры. Некогда известный как Политех, а сейчас – Белорусский национальный технический университет – визитная карточка Советского района.
Этот макет, который создала студентка БНТУ в честь 100-летия университета как нельзя лучше показывает масштаб главного технического вуза страны.
В университете бережно хранят память о том, что именно здесь начал свою учебу выдающийся лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов. Он поступил сюда в 1946 году на 1-й курс энергетического факультета. В честь знаменитого земляка в БНТУ назвали лабораторию техники высоких напряжений.
В общем, Советский район – особенная часть нашей столицы. Без которой Минск не был бы тем городом, который мы знаем сегодня.
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Интересные факты о Советском микрорайоне Минска: Комаровка, библиотека им. Купалы, БНТУ, филармония. Уверены, что знаете все?
166 улиц общей протяженностью почти 300 километров, более 160 тысяч жителей и свыше двух тысяч гектаров площади, из которых значительную часть занимают деревья,...
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