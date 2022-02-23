Интересные факты о Советском микрорайоне Минска: Комаровка, библиотека им. Купалы, БНТУ, филармония. Уверены, что знаете все?

Источник материала: ОНТ

166 улиц общей протяженностью почти 300 километров, более 160 тысяч жителей и свыше двух тысяч гектаров площади, из которых значительную часть занимают деревья, кустарники, цветы и газон. Даже один из микрорайонов так и называется Зеленый луг. Серию выпусков о девяти районах Минска открывает Советский, как один из первых районов белорусской столицы.

Широкие тротуары и улицы, скверы и парки, музеи и кинотеатры, спортивные комплексы и большие торговые центры. За последние 20-30 лет Советский район преобразился до неузнаваемости. Ведь даже в пятидесятые годы прошлого века он был похож на деревенскую местность. О том времени хорошо помнят старожилы Белгосфилармонии.





Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии: «Были воспоминания старожил Филармонии, что... На том месте, где сейчас памятник Владимира Георгиевича Мулявина, там стояли еще домики старые, избушки, лаяли собаки, кукарекали петухи, т. е. была деревня».

Академическая музыка поселилась в этом здании в 1963 году. А до этого, подумать только, филармония – нынешняя гордость не только района и города, но и всей страны – четверть века была бездомной. Артисты репетировали в разгромленном кафедральном костеле рядом с площадью Свободы, а редкие концерты собирали людей в случайных помещениях.

Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии: «Вот такой скачок в будущее! Мы видим сегодня роскошную концертную площадку с роскошным материально-техническим оснащением, с роскошными артистами, с профессиональными артистами».

Интересно, что филармония и Советский район – почти одногодки. Так и идут они рука об руку на протяжении уже более 80 лет. А ведь прежде чем эта часть города получила современное название, эти земли делились на четыре исторические зоны – Золотая горка, Комаровка, Сторожевка и Переспа.

Светлана Южик, ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени Янки Купалы: «17 марта 1938 года Президиум ЦИК БССР принял Постановление об образовании в столице республики трех городских районов: Сталинского, Когановичского и Ворошиловского. И вот как раз этот последний – Ворошиловский район со 2 ноября 1961 года был переименован в Советский район».

Эти архивные снимки таят в себе историю главного продовольственного рынка столицы – Комаровского. А ведь еще в XIX веке здешние улицы утопали в непролазной грязи болотистой местности, пока в 1925 году ее не начали осушать.

Интересно, что в начале прошлого века здесь был полигон. И именно отсюда совершал свои полеты на аэроплане знаменитый авиатор Сергей Уточкин. Чтобы увидеть это чудо, люди собирались со всего города.

А в 50-70-е годы на месте будущего рынка и вовсе располагался передвижной зоопарк. Сегодня у центрального входа гостей встречает символ этого места – торговка семечками.

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития Минского Комаровского рынка: «Когда-то на территории, где сейчас находится современный рынок, находилась деревня, у нее было название Комаровка. Современное здание появилось в 1980 году, 20 мая торжественно открыли крытый купол Минского Комаровского рынка. Здание, как мы все видим и знаем, является безопорным и держится на тросах. Высота его 34 метра, это высота 10-этажного здания, диаметр 100 метров, и в нем находится порядка 2000 торговых мест. Есть хорошая, уже крылатая фраза, что по продуктам на Минском Комаровском рынке можно изучать географию».

Так и есть. На прилавках продают все, что душе угодно: от специй, орехов и сухофруктов из разных стран до овощей и зелени, ягод и фруктов, рыбы и фермерских молочных продуктов. Особое место занимают мясо и, конечно же, сало.

Комаровка – поистине «народный рынок». Причем знают его и любят не только белорусы, но и зарубежные знаменитости.

Наслышаны за границей и о качестве белорусского образования.

Из этих стен вышли более двухсот тысяч настоящих профессионалов в области инженерии, энергетики, транспорта, строительства и архитектуры. Некогда известный как Политех, а сейчас – Белорусский национальный технический университет – визитная карточка Советского района.

Ведь это один из самых крупных и старейших вузов нашей страны. Единственное высшее учебное заведение, которое имеет статус национального.

Этот макет, который создала студентка БНТУ в честь 100-летия университета как нельзя лучше показывает масштаб главного технического вуза страны.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета: «Сегодня в университете работает 17 факультетов, 9 колледжей находится в составе университета, лицей, 7 институтов, общежития, санаторий-профилакторий, опытный завод, научно-технологический парк. Сегодня в БНТУ насчитывается более 130 зданий. То есть вот это БНТУ».

В университете бережно хранят память о том, что именно здесь начал свою учебу выдающийся лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов. Он поступил сюда в 1946 году на 1-й курс энергетического факультета. В честь знаменитого земляка в БНТУ назвали лабораторию техники высоких напряжений.

В общем, Советский район – особенная часть нашей столицы. Без которой Минск не был бы тем городом, который мы знаем сегодня.

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