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Открытый чемпионат России по волейболу: «Минчанка» проиграла московскому «Динамо»

23.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открытый чемпионат России по волейболу: «Минчанка» проиграла московскому «Динамо»

В открытом чемпионате России по волейболу «Минчанка» проиграла московскому «Динамо».

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу московского клуба, также как предыдущая встреча этих команд. Самой результативной в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова. На её счету 10 очков. Белорусская команда в 17 матчах набрала 16 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. У московского «Динамо» 39 баллов в 16-ти встречах и четвертая строка в таблице.

Следующая игра «Минчанки» состоится 26 февраля — команда на выезде сыграет против лидера турнирной таблицы, казанского «Динамо».

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В открытом чемпионате России по волейболу «Минчанка» проиграла московскому «Динамо». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу московского клуба, также как предыдущая...
 
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