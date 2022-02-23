Открытый чемпионат России по волейболу: «Минчанка» проиграла московскому «Динамо»

Источник материала: ОНТ

В открытом чемпионате России по волейболу «Минчанка» проиграла московскому «Динамо».

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу московского клуба, также как предыдущая встреча этих команд. Самой результативной в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова. На её счету 10 очков. Белорусская команда в 17 матчах набрала 16 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. У московского «Динамо» 39 баллов в 16-ти встречах и четвертая строка в таблице.

Следующая игра «Минчанки» состоится 26 февраля — команда на выезде сыграет против лидера турнирной таблицы, казанского «Динамо».

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