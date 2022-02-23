|
Открытый чемпионат России по волейболу: «Минчанка» проиграла московскому «Динамо»
Источник материала: ОНТ
В открытом чемпионате России по волейболу «Минчанка» проиграла московскому «Динамо».
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу московского клуба, также как предыдущая встреча этих команд. Самой результативной в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова. На её счету 10 очков. Белорусская команда в 17 матчах набрала 16 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. У московского «Динамо» 39 баллов в 16-ти встречах и четвертая строка в таблице.
Следующая игра «Минчанки» состоится 26 февраля — команда на выезде сыграет против лидера турнирной таблицы, казанского «Динамо».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В открытом чемпионате России по волейболу «Минчанка» проиграла московскому «Динамо». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу московского клуба, также как предыдущая...
|
Архив (Разное)