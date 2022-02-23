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Американский таблоид сообщил о смерти королевы Елизаветы II. В Британии это отрицают
Источник материала: ОНТ
Американский таблоид Hollywood Unlocked
Таблоид в материале о кончине монаршей особы ссылается на собственные источники в Букингемском дворце.
Данные сведения американского издания
Британский журналист Рикардо Брукс также
Но главный редактор Hollywood Unlocked
20 февраля
Фото: Pixabay
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Американский таблоид Hollywood Unlocked заявил о смерти британской королевы Елизаветы II. Таблоид в материале о кончине монаршей особы ссылается на собственные источники...
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