Американский таблоид сообщил о смерти королевы Елизаветы II. В Британии это отрицают

Источник материала: ОНТ

Американский таблоид Hollywood Unlocked заявил о смерти британской королевы Елизаветы II.

Таблоид в материале о кончине монаршей особы ссылается на собственные источники в Букингемском дворце.

Данные сведения американского издания были названы «ложными», передает BNO News со ссылкой на главу аппарата Палаты лордов Великобритании Дайо Окевале. Букингемский дворец официальных заявлений по этому поводу пока не делал.

Британский журналист Рикардо Брукс также отрицает сообщения американских репортеров.

Но главный редактор Hollywood Unlocked настаивает на своем.

20 февраля сообщалось , что Елизавета II заразилась COVID-19.

Фото: Pixabay

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