Что делать, если дома разбился ртутный термометр?

Источник материала: ОНТ

При использовании в быту многих устройств нужно быть особенно внимательными и аккуратными. МЧС Беларуси напоминает, что одним из таких предметов является ртутный термометр, внутри которого содержится серебристо-белый жидкий металл.

Его пары чрезвычайно ядовиты и могут вызвать отравление организма. Но если вы разбили термометр – паниковать не стоит.





Откройте окна, выведите людей и животных из дома и приступайте к уборке. Но никаких пылесосов и веников!

Аккуратно, подсвечивая фонарем и используя жесткую кисточку, сметите все серебристые капли ртути в одно место, соберите их на листок и выбросите вместе с бумагой в банку с водой. Более мелкие капли можно собрать с помощью скотча или лейкопластыря. А если ртуть забилась в щель пола или между ворсинками ковра, то здесь поможет медицинская резиновая груша. Подносим ее вплотную и всасываем каплю.

Убранную поверхность протрите тряпкой с мыльно-содовым раствором или марганцовкой. И не используйте чистящие средства: некоторые из них при соединении с ртутью образуют опасные для человека газы. А после уборки хорошо проветрите помещение.

И от одежды, которая контактировала с ртутью, лучше избавиться. Но перед этим нужно положить ее в герметичный пакет.

Разбитый градусник ни в коем случае не выбрасывайте в мусорку и не спускайте собранную ртуть в канализацию.

Отнесите ее в ближайшее отделение МЧС. И, конечно, если своими силами не можете справиться с уборкой, звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112.

Фото: depositphotos.com

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