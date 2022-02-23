В Украине вводится чрезвычайное положение

Источник материала: ОНТ

На всей территории Украины будет действовать чрезвычайное положение, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет издание «Страна».

По его словам, режим чрезвычайного положения будет действовать 30 дней, а если это будет необходимо, президент Украины продлит его на такой же срок.

В это время по всей стране будет усилена охраны общественного порядка, ограничено движения транспорта, будет проводиться проверка документов у граждан. Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет меняться и более строгий порядок будет обеспечиваться на границах с Россией и Беларусью.

По словам секретаря СНБО Украины, на жизни граждан это почти никак не отразится. По словам Данилова, если будет необходимо, военное положение введут мгновенно, однако такого решения еще нет.

Фото: Алексей Данилов, rnbo.gov.ua

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