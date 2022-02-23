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В Украине вводится чрезвычайное положение

23.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине вводится чрезвычайное положение

На всей территории Украины будет действовать чрезвычайное положение, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет издание «Страна».

По его словам, режим чрезвычайного положения будет действовать 30 дней, а если это будет необходимо, президент Украины продлит его на такой же срок.

В это время по всей стране будет усилена охраны общественного порядка, ограничено движения транспорта, будет проводиться проверка документов у граждан. Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет меняться и более строгий порядок будет обеспечиваться на границах с Россией и Беларусью.

По словам секретаря СНБО Украины, на жизни граждан это почти никак не отразится. По словам Данилова, если будет необходимо, военное положение введут мгновенно, однако такого решения еще нет.

Фото: Алексей Данилов, rnbo.gov.ua

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На всей территории Украины будет действовать чрезвычайное положение, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет издание «Страна». По его словам, режим...
 
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