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Впервые в СНГ можно инвестировать в недвижимость через токены. Эксперты о том, как юридически оформлен проект
23.02.2022 16:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Недавно в Беларуси и в СНГ появилась новая форма коллективных инвестиций в недвижимость — через покупку токенов. Что это за инструмент и как он структурирован юридически, на конференции
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О каком проекте речь?
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Как выглядит модель монетизации?
— Real Estate Investment Trust (REIT) — это инвестиционный фонд, который специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, — пояснил Максим Додолев. — Токенизация и развитие блокчейна дали возможность выпуска децентрализованных инструментов. Акции в привычном нам виде заменяются на блокчейн-цепочку в виде smart-контракта. REIT-токен позволяет с минимальным чеком, который в этом случае составил $ 650 (стартовая цена токенов, которая в дальнейшем будет повышена до $ 750), зайти в инструмент косвенных инвестиций в коммерческую недвижимость.
Модель монетизации состоит из трех ключевых моментов, которые вытекают из хозяйственной деятельности компании, которая приобретает объект недвижимости, сдает ее в долгосрочную аренду и в последующем — продает.
В процессе общения с инвесторами мы поняли, что необходимо создать инвестиционный комитет из числа наиболее крупных владельцев токенов. Чтобы в том числе решать вопросы, связанные с операционным управлением, — заключать или не заключать определенные договоры, в какой момент выходить из объекта и осуществлять продажу на коллегиальной основе. Так не только управляющая компания будет участвовать в принятии решений, но и наиболее компетентные инвесторы.
Внутренняя норма доходности по проекту в целом составляет 11% годовых в валюте. Если инвестор покупает токен за $ 650, ожидаемая доходность составит 12,7% годовых, за $ 750 — 9,7%.
Какие есть сценарии развития проекта?
— Есть три сценария развития проекта:
«Нужно было создать паевый фонд, не регистрируя его»
— Перед заказчиком стояла задача привлечь финансирование для строительства и последующей эксплуатации коммерческой недвижимости, — объясняет юридическую часть проекта Виталий Твардовский. — Сегодня есть несколько вариантов привлечения финансирования — банковский кредит, долевое строительство, классические инвестиции, выпуск долговых или специальных токенов.
Мы не первые в мире, но первые в СНГ, кто выпустил специальные токены для привлечения инвестиций в коммерческую недвижимость.
По сути, нам необходимо было создать паевый фонд, не регистрируя его. Найти оптимальную конструкцию в рамках существующего законодательства.
Наша компания участвовала в разработке токеномики и финансовой модели проекта, регистрации специальной компании-заказчика ICO, заключении договора долевого строительства, подготовке всех необходимых документов для ICO (Whitepaper, локальные акты).
Создана управляющая компания паевого фонда, которой по договору долевого строительства передается часть помещений. Эти площади сдаются в аренду, а прибылью от аренды компания делится с инвесторами.
Почему выбраны специальные токены?
Мы выбрали специальные токены по двум причинам:
Также есть общее правило для всех токенов: деньги, которые компания соберет, необходимо будет вернуть. По сути, это такие же возвратные средства, как банковский кредит.
Инвесторы, в свою очередь, получают новые права. Они могут не только вернуть инвестиции путем продажи токена или после реализации объекта недвижимости, но и получать постоянный пассивный доход от эксплуатации этого объекта.
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Впервые в СНГ можно инвестировать в недвижимость через токены. Эксперты о том, как юридически оформлен проект
Недавно в Беларуси и в СНГ появилась новая форма коллективных инвестиций в недвижимость - через покупку токенов. Что это за инструмент и как он структурирован...
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