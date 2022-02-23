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Как работает биржа и торгуются ценные бумаги узнайте подробности
Источник материала: Myfin
Справочно: по состоянию на 22.02.2022 в Беларуси 52 профессиональных участника рынка ценных бумаг, в том числе 24 банка, Национальный банк Республики Беларусь и Банк развития Республики Беларусь.
ЗАО «Айгенис» осуществляет брокерскую деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) № 5200-1246-1116 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
ЗАО «Айгенис» предоставляет не только доступ к торгам на бирже, но и помогает разобраться в нюансах совершения сделок и учета ценных бумаг.
Что такое акция?
Акция – это долевая ценная бумага, свидетельствующая, что её владельцу (акционеру) принадлежит доля в компании. Доход по акциям выплачивается в виде дивидендов.
Что такое облигация?
Облигация – это долговая ценная бумага.
Инвесторы покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы предприятию или государству, рассчитывая получить определенный доход в виде процентного (купонного) дохода.
Где и как покупать акции/облигации?
Сделки с акциями и облигациями совершаются на организованном (биржевом рынке) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» или на неорганизованном (внебиржевом) рынке.
Проще всего стать инвестором – через мобильное приложение
Для чего нужно приложение AIGENIS Invest?
AIGENIS Invest – это, по сути, биржа в вашем смартфоне. Мобильное приложение функционирует уже два года и за это время зарекомендовало себя как один из самых инновационных продуктов белорусского фондового рынка.
Для кого предназначено приложение AIGENIS Invest?
Как для опытных инвесторов, так и для новичков, желающих разобраться в тонкостях рынка ценных бумаг.
Как происходит регистрация в приложении AIGENIS Invest?
С использованием Межбанковской системы идентификации.
Могу ли я через Ваше приложение купить акции зарубежных компаний?
В настоящий момент посредством мобильного приложения AIGENIS Invest предоставляется доступ к активам, которые торгуются на Белорусской валютно-фондовой бирже, т.е. только к ценным бумагам резидентов Республики Беларусь.
Где учитываются, приобретенные ценные бумаги?
Ценные бумаги учитываются в депозитарии на счете «депо», предназначенном для учета ценных бумаг.
Что будет являться документом, подтверждающим, что я купил акции/облигации?
Выписка о состоянии счёта «депо» — документ подтверждающий право собственности на ценные бумаги.
Как приобрести акции/облигации?
1. Скачайте и установите приложение AIGENIS Invest из Appstore/Play Market на платформе IOS/Android.
С работой приложения можно ознакомиться при помощи функции гостевого доступа приложения.
2. Пройдите регистрацию с использованием МСИ – Межбанковской Системы Идентификации
МСИ – это система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания.
3. Откройте счет «депо» в депозитарии ЗАО «Айгенис» или в любом депозитарии Республики Беларусь.
Счет «депо» необходим для учета и хранения облигаций, которые будут вами приобретены.
4. Введите реквизиты расчетного счета в белорусских рублях для торговли ценными бумагами.
5. Пополните брокерский счёт одним из доступных способов, указанном в приложении.
6. Самостоятельно покупайте и продавайте любые ценные бумаги, представленные на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Как пополнить брокерский счет для торговли в приложении AIGENIS Invest?
Пополнить брокерский счет можно следующими способами:
1. Платеж по реквизитам (самый популярный)
2. Через ЕРИП
Для пополнения счета через ЕРИП Вам необходимо перейти в дерево платежей ЕРИП:
1. Выбрать:
3.
Какие затраты на куплю-продажу ценных бумаг и их хранение?
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Депозитарное обслуживание
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1
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Открытие счета «депо» (переоформление накопительного счета «депо») с заключением депозитарного договора на обслуживание счета «депо»
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бесплатно
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2
|
Внутридепозитарный перевод ценных бумаг
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бесплатно
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3
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Междепозитарный перевод ценных бумаг (*)
|
20,00 руб.
|
4
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Блокировка ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с ЗАО «Айгенис»
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бесплатно
|
5
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Блокировка ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках договора комиссии, заключенного с иным брокером
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15,00 руб.
|
6
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Предоставление выписки по счету «депо» по запросу депонента
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бесплатно
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7
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Абонентское обслуживание счета «депо»
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бесплатно
(*) – действие услуги не распространяется на перевод облигаций, эмитированных ЗАО «Айгенис»
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*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882