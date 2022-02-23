Как работает биржа и торгуются ценные бумаги узнайте подробности

Источник материала: Myfin



Фото: pixabay.com

Справочно: по состоянию на 22.02.2022 в Беларуси 52 профессиональных участника рынка ценных бумаг, в том числе 24 банка, Национальный банк Республики Беларусь и Банк развития Республики Беларусь.



ЗАО «Айгенис» осуществляет брокерскую деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) № 5200-1246-1116 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

ЗАО «Айгенис» предоставляет не только доступ к торгам на бирже, но и помогает разобраться в нюансах совершения сделок и учета ценных бумаг.

Что такое акция?

Акция – это долевая ценная бумага, свидетельствующая, что её владельцу (акционеру) принадлежит доля в компании. Доход по акциям выплачивается в виде дивидендов.

Что такое облигация?

Облигация – это долговая ценная бумага.

Инвесторы покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы предприятию или государству, рассчитывая получить определенный доход в виде процентного (купонного) дохода.

Где и как покупать акции/облигации?

Сделки с акциями и облигациями совершаются на организованном (биржевом рынке) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» или на неорганизованном (внебиржевом) рынке.

Проще всего стать инвестором – через мобильное приложение AIGENIS Invest .

Для чего нужно приложение AIGENIS Invest?

AIGENIS Invest – это, по сути, биржа в вашем смартфоне. Мобильное приложение функционирует уже два года и за это время зарекомендовало себя как один из самых инновационных продуктов белорусского фондового рынка.

Для кого предназначено приложение AIGENIS Invest?

Как для опытных инвесторов, так и для новичков, желающих разобраться в тонкостях рынка ценных бумаг.

Как происходит регистрация в приложении AIGENIS Invest?

С использованием Межбанковской системы идентификации.

Могу ли я через Ваше приложение купить акции зарубежных компаний?

В настоящий момент посредством мобильного приложения AIGENIS Invest предоставляется доступ к активам, которые торгуются на Белорусской валютно-фондовой бирже, т.е. только к ценным бумагам резидентов Республики Беларусь.

Где учитываются, приобретенные ценные бумаги?

Ценные бумаги учитываются в депозитарии на счете «депо», предназначенном для учета ценных бумаг.

Что будет являться документом, подтверждающим, что я купил акции/облигации?

Выписка о состоянии счёта «депо» — документ подтверждающий право собственности на ценные бумаги.

Как приобрести акции/облигации?

1. Скачайте и установите приложение AIGENIS Invest из Appstore/Play Market на платформе IOS/Android.

Google play

App Store

Web-терминал

С работой приложения можно ознакомиться при помощи функции гостевого доступа приложения.

2. Пройдите регистрацию с использованием МСИ – Межбанковской Системы Идентификации

МСИ – это система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания.

3. Откройте счет «депо» в депозитарии ЗАО «Айгенис» или в любом депозитарии Республики Беларусь.

Счет «депо» необходим для учета и хранения облигаций, которые будут вами приобретены.



4. Введите реквизиты расчетного счета в белорусских рублях для торговли ценными бумагами.

5. Пополните брокерский счёт одним из доступных способов, указанном в приложении.

6. Самостоятельно покупайте и продавайте любые ценные бумаги, представленные на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Как пополнить брокерский счет для торговли в приложении AIGENIS Invest?

Пополнить брокерский счет можно следующими способами:

1. Платеж по реквизитам (самый популярный)

Получатель: ЗАО «Айгенис»

УНП: 100862882

р/с: BY40POIS30120049734506933007

банк: ОАО «Паритетбанк»

код банка: POISBY2X

Назначение платежа: По договору A0001012020 (указать номер договора Клиента) на покупку ЦБ от Иванова Ивана Ивановича (указать ФИО Клиента)

2. Через ЕРИП

Для пополнения счета через ЕРИП Вам необходимо перейти в дерево платежей ЕРИП:

1. Выбрать:

1.1 пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)

1.2 г.Минск

1.3 Банковские, финансовые услуги

1.4 Ценные бумаги

1.5 Айгенис

1.6 Пополнение счета (код 4680421)

2. Ввести номер брокерского соглашения, который Вы можете увидеть на вкладке Профиль

3. Указать ваше ФИО

4. Указать сумму на которую Вы собираетесь пополнить ваш счет

5. Проверить корректность информации

6. Совершить платеж

3. Картой AIGENIS Паритетбанка

Какие затраты на куплю-продажу ценных бумаг и их хранение?



Тарифы ЗАО «Айгенис» — лучшие на рынке.

Брокерское обслуживание при заключении сделок в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» через программный комплекс AIGENIS Invest.

С облигациями:

0,04 % от суммы сделки, но не менее 5 бел.руб.

0,04 % от суммы сделки, но не менее 1 бел.руб. (с облигациями ЗАО «Айгенис»)

С акциями:

0,3 % от суммы сделки, но не менее 2 бел.руб.

Минимальное вознаграждение удерживается вне зависимости от количества совершенных сделок в рамках одной торговой сессии и одной выставленной заявки на покупку или продажу облигаций (акций) одного выпуска одного эмитента в случае полного или частичного удовлетворения заявки.

Клиентом возмещаются расходы ЗАО «Айгенис» по биржевому и клиринговым сборам:

по облигациям – максимум 0,0092% от суммы заключенной сделки

по акциям – максимум 0,0115% от суммы заключенной сделки

Депозитарное обслуживание 1 Открытие счета «депо» (переоформление накопительного счета «депо») с заключением депозитарного договора на обслуживание счета «депо» бесплатно 2 Внутридепозитарный перевод ценных бумаг бесплатно 3 Междепозитарный перевод ценных бумаг (*) 20,00 руб. 4 Блокировка ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с ЗАО «Айгенис» бесплатно 5 Блокировка ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках договора комиссии, заключенного с иным брокером 15,00 руб. 6 Предоставление выписки по счету «депо» по запросу депонента бесплатно 7 Абонентское обслуживание счета «депо» бесплатно

(*) – действие услуги не распространяется на перевод облигаций, эмитированных ЗАО «Айгенис»

Следить за котировками ценных бумаг и приобрести ценные бумаги в режиме онлайн через приложение AIGENIS Invest:

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Web-терминал

Подробнее: https://t.me/invest_aigenis

Подробнее: +375-29-336-00-31

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882