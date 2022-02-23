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Еще одно сообщество в Telegram признано экстремистским

23.02.2022 17:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно сообщество в Telegram признано экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Речь идет об информационной продукции сообщества "Рига/Бангалор". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Советского района Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет об информационной продукции сообщества "Рига/Бангалор". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Советского района Минска.
 
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