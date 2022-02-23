|
Еще одно сообщество в Telegram признано экстремистским
Источник материала: БелТА
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно сообщество в Telegram признано экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
Речь идет об информационной продукции сообщества "Рига/Бангалор". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Советского района Минска.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об информационной продукции сообщества "Рига/Бангалор". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Советского района Минска.
|
Архив (Разное)