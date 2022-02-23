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КГК: в отношении организаторов двух экстремистских формирований возбуждено уголовное дело
Источник материала: БелТА
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и BY_help возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
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В отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и BY_help возбуждено уголовное дело.
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