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Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения на избирательных участках на референдуме

23.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения на избирательных участках на референдуме

Время предупреждений прошло! Министр внутренних дел лично следит за безопасностью на избирательных участках. Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения. 

В поле зрения сотрудников не только все участки для голосования, но и безопасность каждого человека из состава комиссии – как на посту, так и за его пределами. Задействованы все необходимые силы Министерства. Ведётся круглосуточное дежурство.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Каких-либо противоправных действий не фиксируем, да, есть незначительные административные правонарушения. Задержан гражданин, который наносил надписи на помещении, где находится избирательный участок. Есть угрозы в адрес председателей участковых комиссий, а также есть оскорбления, зафиксирован один факт, где были распространены личные данные членов участковых комиссий. Я хочу сказать, что некоторых людей мы уже задержали, некоторые находятся в разработке, мы их знаем и в ближайшее время задержим, всех их покажем в СМИ».

Первую личную инспекцию глава ведомства провел сегодня на своем избирательном участке. Исполнил свой гражданский долг, а после проверил готовность сотрудников оперативно оказать помощь при экстренном вызове.

Первый же наряд охраны приехал через две минуты после сигнала о помощи. Экипаж по инструкции оцепил периметр школы. Следом помощь готовы были оказать ОМОН и ГАИ. О том, что вызов учебный, узнали по прибытию.  

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Время предупреждений прошло! Министр внутренних дел лично следит за безопасностью на избирательных участках. Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие...
 
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