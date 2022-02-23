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Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения на избирательных участках на референдуме
Источник материала: ОНТ
Время предупреждений прошло! Министр внутренних дел лично следит за безопасностью на избирательных участках. Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения.
В поле зрения сотрудников не только все участки для голосования, но и безопасность каждого человека из состава комиссии – как на посту, так и за его пределами. Задействованы все необходимые силы Министерства. Ведётся круглосуточное дежурство.
Первую личную инспекцию глава ведомства провел сегодня на своем избирательном участке. Исполнил свой гражданский долг, а после проверил готовность сотрудников оперативно оказать помощь при экстренном вызове.
Первый же наряд охраны приехал через две минуты после сигнала о помощи. Экипаж по инструкции оцепил периметр школы. Следом помощь готовы были оказать ОМОН и ГАИ. О том, что вызов учебный, узнали по прибытию.
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Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения на избирательных участках на референдуме
Время предупреждений прошло! Министр внутренних дел лично следит за безопасностью на избирательных участках. Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие...
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