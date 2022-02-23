Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения на избирательных участках на референдуме

Источник материала: ОНТ

Время предупреждений прошло! Министр внутренних дел лично следит за безопасностью на избирательных участках. Милиция готова быстро реагировать даже на мелкие правонарушения.

В поле зрения сотрудников не только все участки для голосования, но и безопасность каждого человека из состава комиссии – как на посту, так и за его пределами. Задействованы все необходимые силы Министерства. Ведётся круглосуточное дежурство.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Каких-либо противоправных действий не фиксируем, да, есть незначительные административные правонарушения. Задержан гражданин, который наносил надписи на помещении, где находится избирательный участок. Есть угрозы в адрес председателей участковых комиссий, а также есть оскорбления, зафиксирован один факт, где были распространены личные данные членов участковых комиссий. Я хочу сказать, что некоторых людей мы уже задержали, некоторые находятся в разработке, мы их знаем и в ближайшее время задержим, всех их покажем в СМИ».

Первую личную инспекцию глава ведомства провел сегодня на своем избирательном участке. Исполнил свой гражданский долг, а после проверил готовность сотрудников оперативно оказать помощь при экстренном вызове.

Первый же наряд охраны приехал через две минуты после сигнала о помощи. Экипаж по инструкции оцепил периметр школы. Следом помощь готовы были оказать ОМОН и ГАИ. О том, что вызов учебный, узнали по прибытию.

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