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БЖД: более 40 дополнительных поездов будут курсировать в Беларуси в дни мартовских праздников

23.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЖД: более 40 дополнительных поездов будут курсировать в Беларуси в дни мартовских праздников

В дни мартовских праздников в Беларуси будут курсировать 42 дополнительных поезда. Об этом информирует пресс-служба Белорусской железной дороги.

Также сообщается об увеличении в поездах регулярного сообщения количества мест для пассажиров.

Дополнительные поезда будут курсировать с 4 по 10 марта по самым востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Брест, Минск – Гродно, Минск – Гомель, Минск – Могилев, Минск – Витебск, Брест – Гомель, Минск – Коммунары, Минск – Пинск, Кричев – Орша (Гродно).

БЖД отмечает: наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрели на 8 марта.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В дни мартовских праздников в Беларуси будут курсировать 42 дополнительных поезда. Об этом информирует пресс-служба Белорусской железной дороги. Также сообщается...
 
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