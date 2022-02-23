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БЖД: более 40 дополнительных поездов будут курсировать в Беларуси в дни мартовских праздников
Источник материала: ОНТ
В дни мартовских праздников в Беларуси будут курсировать 42 дополнительных поезда. Об этом
Также сообщается об увеличении в поездах регулярного сообщения количества мест для пассажиров.
Дополнительные поезда будут курсировать с 4 по 10 марта по самым востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Брест, Минск – Гродно, Минск – Гомель, Минск – Могилев, Минск – Витебск, Брест – Гомель, Минск – Коммунары, Минск – Пинск, Кричев – Орша (Гродно).
БЖД отмечает: наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрели на 8 марта.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В дни мартовских праздников в Беларуси будут курсировать 42 дополнительных поезда. Об этом информирует пресс-служба Белорусской железной дороги. Также сообщается...
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