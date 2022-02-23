Масштабная акция протеста аграриев проходит в Польше: они выступают против высоких цен на удобрения, низкой закупочной стоимости

Источник материала: ОНТ

Масштабная акция протеста аграриев проходит в Польше. Разгневанные фермеры заблокировали центр Варшавы.

Они протестуют против высоких цен на удобрения, низкой закупочной стоимости их продукции, диктатуры гипермаркетов, а также бесконтрольного ввоза продуктов питания из-за границы. В демонстрации принимают участие несколько тысяч человек с флагами и транспарантами. Они пытались проехать в город на тракторах и легковых автомобилях, но полиция преградила им путь. Протестующие говорят, что вынуждены выходить на улицы, потому что правительство их не слышит.

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