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Масштабная акция протеста аграриев проходит в Польше: они выступают против высоких цен на удобрения, низкой закупочной стоимости
Источник материала: ОНТ
Масштабная акция протеста аграриев проходит в Польше. Разгневанные фермеры заблокировали центр Варшавы.
Они протестуют против высоких цен на удобрения, низкой закупочной стоимости их продукции, диктатуры гипермаркетов, а также бесконтрольного ввоза продуктов питания из-за границы. В демонстрации принимают участие несколько тысяч человек с флагами и транспарантами. Они пытались проехать в город на тракторах и легковых автомобилях, но полиция преградила им путь. Протестующие говорят, что вынуждены выходить на улицы, потому что правительство их не слышит.
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Масштабная акция протеста аграриев проходит в Польше: они выступают против высоких цен на удобрения, низкой закупочной стоимости
Масштабная акция протеста аграриев проходит в Польше. Разгневанные фермеры заблокировали центр Варшавы. Они протестуют против высоких цен на удобрения, низкой...
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