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Молодые защитники. Чему в ДОСААФ учат юных белорусов?
Источник материала: ОНТ
В день защитника Отечества принято поздравлять не только тех, кто оборонял нашу страну или сейчас служит в Вооруженных силах, но и тех, кто только собирается стать защитником.
В ДОСААФ, например, многим мальчишкам прививают лучшие качества настоящего мужского характера. На выбор — десятки секций. Находят себе занятие по интересам и девчонки.
Сосредоточенный взгляд, нажатие на курок – и попадание в яблочко. Пулевая стрельба – единственный олимпийский вид спорта, который можно освоить в спортивной школе ДОСААФ. Одна из самых успешных учениц здесь – Валерия Ульянова. Девушка занимается пулевой стрельбой из винтовки.
Пулевая стрельба – сложный технический вид спорта. Чтобы добиться успеха, нужна не только выдержка и сильный характер, но и физическая сила. При этом суть направления – не в борьбе с соперником. Нужно слышать себя и победить тоже себя. На занятия принимают детей с 11 лет – и мальчиков, и девочек. Тренировки начинаются с техники безопасности, затем теория и много практики.
Еще одно направление ДОСААФ – авиационный спорт. Пилотов готовят в пяти структурах по всей стране. У каждого аэроклуба – своя сильная сторона. Например, в Минске выпускают пилотов вертолета.
Радиоспорт также пользуется популярностью у детей и подростков. Одна из его дисциплин – скоростная радиотелеграфия. Ее суть в том, чтобы как можно больше принять и передать символов кода Морзе за одну минуту. Детей обучают знакам, постановке руки, правильной работе на ключе, как телеграфном, так и электронном.
Подготовка специалистов для силовых структур была и остается главной задачей, которую ставит перед собой ДОСААФ. Его предшественник – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – с 1927 году активно обучал население военному делу. В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны общество подготовило сотни тысяч солдат. Сегодня это направление не теряет своей актуальности.
ДОСААФ Беларуси ежегодно готовит для вооруженных формирований страны более 3 тысяч специалистов. В основном это военные водители, а также – радиотелеграфисты, мастера по ремонту средств связи, специалисты по ремонту кабельных линий связи. Аэроклубы ДОСААФ осуществляют летную подготовку курсантов Военной академии Беларуси.
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В день защитника Отечества принято поздравлять не только тех, кто оборонял нашу страну или сейчас служит в Вооруженных силах, но и тех, кто только собирается стать...
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