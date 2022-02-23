Молодые защитники. Чему в ДОСААФ учат юных белорусов?

Источник материала: ОНТ

В день защитника Отечества принято поздравлять не только тех, кто оборонял нашу страну или сейчас служит в Вооруженных силах, но и тех, кто только собирается стать защитником.

В ДОСААФ, например, многим мальчишкам прививают лучшие качества настоящего мужского характера. На выбор — десятки секций. Находят себе занятие по интересам и девчонки.





Сосредоточенный взгляд, нажатие на курок – и попадание в яблочко. Пулевая стрельба – единственный олимпийский вид спорта, который можно освоить в спортивной школе ДОСААФ. Одна из самых успешных учениц здесь – Валерия Ульянова. Девушка занимается пулевой стрельбой из винтовки.

Валерия Ульянова, ученица специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по стрелковому спорту ДОСААФ им. М. Гуревича: «Мне всегда нравилось, как девушки выглядят с оружием. И это плавность, легкость. Хотя винтовка не такая уж легкая. Я на данный момент выполнила мастера спорта, в основном на республиканских соревнованиях призовые места».

Пулевая стрельба – сложный технический вид спорта. Чтобы добиться успеха, нужна не только выдержка и сильный характер, но и физическая сила. При этом суть направления – не в борьбе с соперником. Нужно слышать себя и победить тоже себя. На занятия принимают детей с 11 лет – и мальчиков, и девочек. Тренировки начинаются с техники безопасности, затем теория и много практики.

Елена Антоненко, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по стрелковому спорту ДОСААФ им. М. Гуревича: «Что касается качеств, для пистолета может быть и активный ребенок, у нас есть и скоростная стрельба. Значит, в свое время он может “выстрелить” и в скоростной стрельбе. Есть и пассивная, в которой выстрел надо выполнять спокойно. Но это все развивается в процессе работы».

Еще одно направление ДОСААФ – авиационный спорт. Пилотов готовят в пяти структурах по всей стране. У каждого аэроклуба – своя сильная сторона. Например, в Минске выпускают пилотов вертолета.

Полина Мартиновская, летчик-спортсмен Минского аэроклуба ДОСААФ: «Надо быть готовым, что это не просто так, пришел, подумал “это мое”, а потом передумал. Этим надо загореться действительно, понять, что это большой труд. Надо работать, очень много работать, чтобы у тебя получилось».

Радиоспорт также пользуется популярностью у детей и подростков. Одна из его дисциплин – скоростная радиотелеграфия. Ее суть в том, чтобы как можно больше принять и передать символов кода Морзе за одну минуту. Детей обучают знакам, постановке руки, правильной работе на ключе, как телеграфном, так и электронном.

Анна Беляева, ученица специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ: «Когда я только пришла, у меня был другой ключ, на маленькой скорости, через 2-3 года я перешла на другой ключ, на котором уже более высокая скорость. И на этом ключе мне удобно, он мне нравится».

Подготовка специалистов для силовых структур была и остается главной задачей, которую ставит перед собой ДОСААФ. Его предшественник – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – с 1927 году активно обучал население военному делу. В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны общество подготовило сотни тысяч солдат. Сегодня это направление не теряет своей актуальности.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ: «И мы наверное единственная страна среди стран СНГ, в которых действует государственная программа развития спорта и туризма. С помощью программы, поддерживаемой главой государства, мы закупаем спортивную технику, закупаем самолеты, вертолеты, ремонтируем самолеты. Мы создали условия, которые позволяют нашей молодежи достойно заниматься техническими, военно-прикладными и авиационными видами спорта».

ДОСААФ Беларуси ежегодно готовит для вооруженных формирований страны более 3 тысяч специалистов. В основном это военные водители, а также – радиотелеграфисты, мастера по ремонту средств связи, специалисты по ремонту кабельных линий связи. Аэроклубы ДОСААФ осуществляют летную подготовку курсантов Военной академии Беларуси.

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