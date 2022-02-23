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Молодые защитники. Чему в ДОСААФ учат юных белорусов?

23.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодые защитники. Чему в ДОСААФ учат юных белорусов?

В день защитника Отечества принято поздравлять не только тех, кто оборонял нашу страну или сейчас служит в Вооруженных силах, но и тех, кто только собирается стать защитником. 

В ДОСААФ, например, многим мальчишкам прививают лучшие качества настоящего мужского характера. На выбор — десятки секций. Находят себе занятие по интересам и девчонки.


Сосредоточенный взгляд, нажатие на курок – и попадание в яблочко. Пулевая стрельба – единственный олимпийский вид спорта, который можно освоить в спортивной школе ДОСААФ. Одна из самых успешных учениц здесь – Валерия Ульянова. Девушка занимается пулевой стрельбой из винтовки.

Валерия Ульянова, ученица специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по стрелковому спорту ДОСААФ им. М. Гуревича«Мне всегда нравилось, как девушки выглядят с оружием. И это плавность, легкость. Хотя винтовка не такая уж легкая. Я на данный момент выполнила мастера спорта, в основном на республиканских соревнованиях призовые места».

Пулевая стрельба – сложный технический вид спорта. Чтобы добиться успеха, нужна не только выдержка и сильный характер, но и физическая сила. При этом суть направления – не в борьбе с соперником. Нужно слышать себя и победить тоже себя. На занятия принимают детей с 11 лет – и мальчиков, и девочек. Тренировки начинаются с техники безопасности, затем теория и много практики.

Елена Антоненко, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по стрелковому спорту ДОСААФ им. М. Гуревича«Что касается качеств, для пистолета может быть и активный ребенок, у нас есть и скоростная стрельба. Значит, в свое время он может “выстрелить” и в скоростной стрельбе. Есть и пассивная, в которой выстрел надо выполнять спокойно. Но это все развивается в процессе работы».

Еще одно направление ДОСААФ – авиационный спорт. Пилотов готовят в пяти структурах по всей стране. У каждого аэроклуба – своя сильная сторона. Например, в Минске выпускают пилотов вертолета.

Полина Мартиновская, летчик-спортсмен Минского аэроклуба ДОСААФ«Надо быть готовым, что это не просто так, пришел, подумал “это мое”, а потом передумал. Этим надо загореться действительно, понять, что это большой труд. Надо работать, очень много работать, чтобы у тебя получилось».

Радиоспорт также пользуется популярностью у детей и подростков. Одна из его дисциплин – скоростная радиотелеграфия. Ее суть в том, чтобы как можно больше принять и передать символов кода Морзе за одну минуту. Детей обучают знакам, постановке руки, правильной работе на ключе, как телеграфном, так и электронном. 

Анна Беляева, ученица специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ«Когда я только пришла, у меня был другой ключ, на маленькой скорости, через 2-3 года я перешла на другой ключ, на котором уже более высокая скорость. И на этом ключе мне удобно, он мне нравится».

Подготовка специалистов для силовых структур была и остается главной задачей, которую ставит перед собой ДОСААФ. Его предшественник – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – с 1927 году активно обучал население военному делу. В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны общество подготовило сотни тысяч солдат. Сегодня это направление не теряет своей актуальности.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ«И мы наверное единственная страна среди стран СНГ, в которых действует государственная программа развития спорта и туризма. С помощью программы, поддерживаемой главой государства, мы закупаем спортивную технику, закупаем самолеты, вертолеты, ремонтируем самолетыМы создали условия, которые позволяют нашей молодежи достойно заниматься техническими, военно-прикладными и авиационными видами спорта».

ДОСААФ Беларуси ежегодно готовит для вооруженных формирований страны более 3 тысяч специалистов. В основном это военные водители, а также – радиотелеграфисты, мастера по ремонту средств связи, специалисты по ремонту кабельных линий связи. Аэроклубы ДОСААФ осуществляют летную подготовку курсантов Военной академии Беларуси. 

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Теги: Минск
 
 
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В день защитника Отечества принято поздравлять не только тех, кто оборонял нашу страну или сейчас служит в Вооруженных силах, но и тех, кто только собирается стать...
 
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