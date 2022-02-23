Как проголосовать на референдуме досрочно: пошаговый разбор

Источник материала: ОНТ

Одно из важных общественно-политических событий нашей страны произойдет уже в это воскресенье. 27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений в Конституцию. В моей жизни это первый референдум, поэтому к участию я подготовилась серьезно. О чем и вам расскажу.

Загляните в почтовый ящик. Внутри вы найдете приглашения на избирательные участки. Я свое приглашение получила. И из-за занятости на работе решила сделать свой выбор досрочно.





Кстати, накануне избирательные участки открылись по всей стране. Кстати, досрочно голосовать можно по 26 февраля. Напомню, голосовать могут те, кому исполнилось 18 лет. И именно граждане Республики Беларусь. Если у вас вид на жительство, увы, принять участие вы не можете.

Отдать голос досрочно можно с 10 утра до 2 часов дня и с 16:00 до 7 часов вечера. А в основной день, 27 февраля, с 8 утра и до 8 вечера.

Чтобы получить бюллетень, нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. Кстати, с этого года – впервые можно проголосовать с использованием ID-карт и биометрических паспортов. Члены участковой комиссии найдут вашу фамилию в списке и выдадут бюллетень. Теперь можно смело отправляться в кабину для голосования.

В бюллетене только один вопрос – «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Варианты ответа «да» или «нет».

Я сделала свой выбор. Осталось опустить бюллетень в урну. Вот ничего сложного. Конечно, соблюдению санитарных норм на участках уделяют особое внимание. Санитайзеры здесь – обязательный атрибут.

Я свой выбор сделала на избирательном участке 97-й школы Октябрьского района столицы. А вообще таких пунктов по всей стране организовано свыше 5,5 тысяч. Кстати, здесь же можно и ознакомиться с тем, что планируется изменить в Конституции. Сделать свой выбор можно как по месту регистрации, так и там, где вы живете. И голос не для галочки! Каждый важен для будущего развития страны.

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