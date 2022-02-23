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«Это гениально»: Дональд Трамп оценил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

23.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это гениально»: Дональд Трамп оценил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал решение Российской Федерации признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик как «гениальное». Соответствующее заявление Трампа прозвучало в интервью подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

Трамп также обратил внимание, что во время его президентства украинский кризис оставался в более спокойной фазе. Политик объясняет это в том числе своими личными отношениями с Владимиром Путиным.

Фото:  Pixabay

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал решение Российской Федерации признать суверенитет Луганской и Донецкой народных...
 
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