«Это гениально»: Дональд Трамп оценил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Источник материала: ОНТ

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал решение Российской Федерации признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик как «гениальное». Соответствующее заявление Трампа прозвучало в интервью подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

Трамп также обратил внимание, что во время его президентства украинский кризис оставался в более спокойной фазе. Политик объясняет это в том числе своими личными отношениями с Владимиром Путиным.

Фото: Pixabay

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