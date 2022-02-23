|
«Это гениально»: Дональд Трамп оценил признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Источник материала: ОНТ
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал решение Российской Федерации признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик как «гениальное». Соответствующее заявление Трампа
Трамп также обратил внимание, что во время его президентства украинский кризис оставался в более спокойной фазе. Политик объясняет это в том числе своими личными отношениями с Владимиром Путиным.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал решение Российской Федерации признать суверенитет Луганской и Донецкой народных...
|
Архив (Разное)