Как отмечают День защитника Отечества в разных странах

Источник материала: ОНТ

В Австралии День защитника Отечества отмечают 25 апреля, полное название праздника – День австралийского и новозеландского военного корпуса. В этот день, как и у нас в стране, проходят торжественные марши, а также парады с участием ветеранов. Но есть одна необычная традиция – «огненный завтрак». Он представляет собой напиток из кофе и рома, который предлагается всем пришедшем после утренних служб в церквях.

День создания Народно-освободительной армии Китая – под таким названием проходит профессиональный праздник китайских военных, который отмечают 1 августа. В состав армии входят Военно-морские, Военно-воздушные и технические силы, а также сухопутные войска. Здесь этот день запоминается тематическими выставками и праздничными концертами.





Воспитать чувства патриотизма у молодежи – главная цель в День Вооруженных Сил Великобритании, который встречают 27 июня. Раньше в этот день отдавали почести только ветеранам, но спустя время решили чествовать и будущих защитников Отечества. Торжества включают в себя военные показы, сценические представления, фейерверки и не только.

В Болгарии армейский праздник отмечают 6 мая. С 1926 года он параллельно проходит с днем святого Георгия Победоносца. И это неслучайно: ведь болгары его издревле считают покровителем воинов. В народе этот день связан с сельским хозяйством, животноводством и весенним обновлением природы. Поэтому встречают его как военным парадом, так и собирают в поле цветы.

Несмотря на то, что День испанских Вооруженных Сил не государственный праздник, гуляют в этот день на широкую ногу: целую неделю. Каждый год правительство выбирают город, который станет центром празднования. Ставку делают на демонстрации военной техники, чтобы привлечь интерес молодежи к военной службе.

Фото: depositphotos.com

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