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Конституционный референдум в Беларуси: каким может стать наш новый основной закон и в чем историчность момента?

23.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конституционный референдум в Беларуси: каким может стать наш новый основной закон и в чем историчность момента?

Уже в это воскресенье, 27 февраля, в Беларуси пройдет конституционный референдум. Ему предшествовала без преувеличения огромная работа, которую проделали тысячи людей: члены Конституционной комиссии, юристы, государственные и общественные деятели, просто неравнодушные люди, которые участвовали в обсуждениях и присылали свои предложения. И вот – финишная прямая.

С чем Беларусь и белорусы приближаются к референдуму? Для кого в первую очередь будет наш новый основной закон? И в чем историчность момента? На эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ попытались ответить народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Подробности – в видео.

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Уже в это воскресенье, 27 февраля, в Беларуси пройдет конституционный референдум. Ему предшествовала без преувеличения огромная работа, которую проделали тысячи...
 
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