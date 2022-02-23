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Сотрудницы ГАИ останавливали водителей-мужчин, чтобы поздравить с Днем защитников Отечества

23.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудницы ГАИ останавливали водителей-мужчин, чтобы поздравить с Днем защитников Отечества

Сюрприз по дороге домой! Целый день сотрудницы Госавтоинспекции останавливали водителей-мужчин. Вместо проверок и штрафов – поздравления. 

Красавицы в униформе желали автолюбителям счастливого пути и дарили подарки. Такие поздравления уже стали традицией. Теплые слова и сюрпризы – для водителей по всей стране.

По данным последней переписи, сейчас в Минске живёт более 900 тысяч мужчин. Среди них за рулем – каждый второй.  

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Теги: Минск
 
 
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Сюрприз по дороге домой! Целый день сотрудницы Госавтоинспекции останавливали водителей-мужчин. Вместо проверок и штрафов – поздравления.  Красавицы в униформе...
 
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