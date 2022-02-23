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Россия признала ДНР и ЛНР. Как далеко зайдет Запад со своей реакцией?

23.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия признала ДНР и ЛНР. Как далеко зайдет Запад со своей реакцией?

Последние дни с востока Украины приходят громкие новости – один за другим гремят взрывы артиллерийских снарядов и снарядов информационных. Попадания в жилые дома и даже школы, жертвы среди мирного населения приводят к всеобщей мобилизации в Донбассе и массовой эвакуации. Но самой громкой, конечно, получилась речь Президента России Владимира Путина, которую вечером 21 февраля слушал и смотрел весь мир. И уже во вторник 22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

На фоне этого реакция и ответ коллективного Запада очевидны – там резко против позиции России, привычно обещают ударить санкциями. Но как далеко они могут зайти? На этот вопрос в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ попытались ответить председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Подробности – в видео.


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Последние дни с востока Украины приходят громкие новости – один за другим гремят взрывы артиллерийских снарядов и снарядов информационных. Попадания в жилые дома...
 
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