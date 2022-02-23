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Порывистый ветер. Прогноз погоды на 24 февраля

23.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порывистый ветер. Прогноз погоды на 24 февраля

Активная циклоническая деятельность, которая отмечалась в последний зимний месяц, подходит к концу. Ветер начнет стихать, осадков будет немного, днём солнечные лучи уже будут активно прогревать воздушные массы, но ночью всё ещё морозно. 

В ближайшую ночь на погодных условиях скажется влияние малоактивного атмосферного фронта с Западной Европы. Его прохождение на восток вызовет осадки, а днем с ростом атмосферного давления в облачном покрове появится больше прояснений, вероятность осадков станет минимальной.

В четверг ночью во многих районах небольшой кратковременный мокрый снег, дождь. Днем без осадков. Ночью и утром – слабый туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, а днем слабо падать.

Температура воздуха утром – от 0℃ по юго-западной половине страны до -5℃ по северу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1℃ в северных районах до +4℃ в южных. К вечеру – от -1℃ по Витебской области до +3℃ по Гомельской.

В пятницу ожидается перемещение очередного атмосферного фронта с запада на восток Беларуси. Будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -3℃…+3℃, днем от +1℃ по северо-востоку до +8℃ по юго-западу.

 

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Активная циклоническая деятельность, которая отмечалась в последний зимний месяц, подходит к концу. Ветер начнет стихать, осадков будет немного, днём солнечные...
 
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