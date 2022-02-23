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Популярный миф о лечении боли в горле развеял врач
Источник материала: ОНТ
Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев
Зайцев отметил, что многие люди ошибочно считают, что мороженое поможет снять воспаление и избавит от боли в горле. Медик развеял популярный миф. Он объяснил, что холод действительно помогает справиться с воспалительным процессом, так как приводит к спазму сосудов. Но переохлаждение при больном горле может принести здоровью еще больший вред.
Медик призвал при боли в горле отказываться от употребления холодных продуктов. Зайцев рекомендует избрать щадящее питание с комфортной температурой еды.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в интервью радио Sputnik, можно ли при лечении больного горла употреблять мороженое. Зайцев...
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