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Популярный миф о лечении боли в горле развеял врач

23.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Популярный миф о лечении боли в горле развеял врач

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в интервью радио Sputnik, можно ли при лечении больного горла употреблять мороженое.

Зайцев отметил, что многие люди ошибочно считают, что мороженое поможет снять воспаление и избавит от боли в горле. Медик развеял популярный миф. Он объяснил, что холод действительно помогает справиться с воспалительным процессом, так как приводит к спазму сосудов. Но переохлаждение при больном горле может принести здоровью еще больший вред.

Медик призвал при боли в горле отказываться от употребления холодных продуктов. Зайцев рекомендует избрать щадящее питание с комфортной температурой еды.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в интервью радио Sputnik, можно ли при лечении больного горла употреблять мороженое. Зайцев...
 
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