В 557-й инженерной бригаде Гродно отпраздновали 23 февраля: уроки мужества и концерт для ветеранов

Источник материала: ОНТ

Гродно отпраздновали 23 февраля: уроки мужества и концерт для ветеранов" class="one-news__figure-img">

Урок мужества для будущих защитников и почести ветеранам. В 557-й инженерной бригаде Гродно свои традиции празднования 23 февраля.

С самого утра в части многолюдно. На уроке мужества – десятки будущих защитников Отечества. Многие из них учатся в военно-патриотических и правовых классах. Для них – рассказы от сапёров и разведчиков, показ фильма про историю военной части, мастер-класс по сборке и разборке оружия, выставка экипировки, экскурсия в парк техники.

Праздничную программу продолжили в 15-й школе имени военного инженера, Героя СССР, генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Здесь специальную программу организовали для ветерана Великой Отечественной Владимира Колесникова. Для него в этот день цветы и сувениры от коллег, стихи и песни от молодого поколения.

Владимир Колесников – пример для подражания. 33 года он служил в инженерных войсках, прошел всю войну и дошел до Берлина. В свои 95 активно общается со школьниками и бывшими коллегами, рассказывает о боевом прошлом и участвует во всех праздничных мероприятиях воинской части. На концерт почётного гостя привез командир 557-й инженерной бригады.





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