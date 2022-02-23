﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко даст интервью белорусским журналистам 24 февраля

23.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко даст интервью белорусским журналистам 24 февраля

24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью известным белорусским журналистам. Как сообщает «Пул Первого», свои самые острые вопросы Главе государства зададут 9 представителей СМИ.

От телеканала ОНТ в интервью с Президентом будут участвовать политический обозреватель Игорь Тур и журналист-международник Глеб Лавров.

О планах на данное мероприятие Александр Лукашенко рассказывал во время Послания народу и парламенту 28 января.

Фото: пресс-служба Президента Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью известным белорусским журналистам. Как сообщает «Пул Первого», свои самые острые вопросы Главе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отмечают День защитника Отечества в разных странах
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by