Лукашенко даст интервью белорусским журналистам 24 февраля

Источник материала: ОНТ

24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью известным белорусским журналистам. Как сообщает «Пул Первого», свои самые острые вопросы Главе государства зададут 9 представителей СМИ.

От телеканала ОНТ в интервью с Президентом будут участвовать политический обозреватель Игорь Тур и журналист-международник Глеб Лавров.

О планах на данное мероприятие Александр Лукашенко рассказывал во время Послания народу и парламенту 28 января.

Фото: пресс-служба Президента Беларуси

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