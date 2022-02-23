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Лукашенко даст интервью белорусским журналистам 24 февраля
Источник материала: ОНТ
24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью известным белорусским журналистам. Как
От телеканала ОНТ в интервью с Президентом будут участвовать политический обозреватель Игорь Тур и журналист-международник Глеб Лавров.
О планах на данное мероприятие Александр Лукашенко рассказывал во время Послания народу и парламенту 28 января.
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24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью известным белорусским журналистам. Как сообщает «Пул Первого», свои самые острые вопросы Главе...
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