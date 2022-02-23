Женщина вернула хозяевам пропавшего кота, который сам себя нашел

Источник материала: ОНТ

Камила Кастольди из Аргентины рассказала изданию The Dodo, как вернула хозяевам пропавшую кошку. Примечательно, что питомец «нашел» себя сам.

Камила гуляла возле своего дома и заметила на столбе объявление о поисках пропавшего кота по кличке Луис. Питомца не было дома уже четыре дня, хозяева скучали по Луису и просили помощи в его поисках.

Камила увидела объявление и уже спустя секунды смотрела на Луиса – кот лежал прямо под плакатом, приклеенным его владельцами к столбу.

Луис за время своих уличных приключений совсем не пострадал. Владельцы кота надеются, что питомец больше не станет их пугать, отлучаясь в незапланированные путешествия.

Фото: Camila Castoldi





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