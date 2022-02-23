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Женщина вернула хозяевам пропавшего кота, который сам себя нашел

23.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина вернула хозяевам пропавшего кота, который сам себя нашел

Камила Кастольди из Аргентины рассказала изданию The Dodo, как вернула хозяевам пропавшую кошку. Примечательно, что питомец «нашел» себя сам.

Камила гуляла возле своего дома и заметила на столбе объявление о поисках пропавшего кота по кличке Луис. Питомца не было дома уже четыре дня, хозяева скучали по Луису и просили помощи в его поисках.

Камила увидела объявление и уже спустя секунды смотрела на Луиса – кот лежал прямо под плакатом, приклеенным его владельцами к столбу.

Луис за время своих уличных приключений совсем не пострадал. Владельцы кота надеются, что питомец больше не станет их пугать, отлучаясь в незапланированные путешествия.

Фото: Camila Castoldi


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Камила Кастольди из Аргентины рассказала изданию The Dodo, как вернула хозяевам пропавшую кошку. Примечательно, что питомец «нашел» себя сам. Камила гуляла возле...
 
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