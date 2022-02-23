Наращивание сил НАТО в Европе и заявления Джо Байдена: к чему может привести милитаризация региона? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Комментируя дальнейшие конфронтационные шаги Америки в рамках ситуации в Европе, президент Байден упомянул и наращивание сил на белорусских границах. Как этот очередной шаг по милитаризации региона может помочь делу мира – не понятно уже даже и американской прессе.





Не знаешь, что говорить, кричи – «нефть». Не идет разговор, кричи –«санкции». Заболтал и это – поминай Шестой флот. Хайли лайкли, именно такие буквы отлиты в граните и установлены в Белом доме. Аккурат, напротив трибунки с которой президент США, или по-ихнему, ПОТУС обращается «ко граду и миру», посредством пары телесуфлеров (ну, это такие машинки с текстом). И своей дворцовой прессы. Тема не важна. И объект нападок – не существенен. Главное говорить страшнее, чтобы все поняли, кто «во граде и мире» хозяин.

По крайней мере, так было не единожды на протяжении последних лет уж тридцати. НО. Машинки засбоило. Как и весь мир кругом. А обращения ко всем подряд от одинокого рейнджера Джо Байдена продолжаются. Добрался и до нас. А значит, у меня, у Глеба Лаврова, в нынешний праздничный день Защитников (ВСЕХ, кстати, поздравляю), повода, чтоб не дополнить, нет. И значит, по поводу мира, войны и агрессии сейчас «Будет Дополнено». Прямо на ваших изумленных глазах.

Итак, как сказал НЕ НАШ Президент: «В ответ на признание Россией, что она не выведет свои войска из Беларуси, я санкционировал дополнительные перемещения американских сил и техники, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников». Как будто раньше он этого не делал! И еще добавил, что эта явная и прямая угроза, на самом деле вовсе не агрессия… а «действия в рамках обороны». Он и его союзники де будут де защищать де «каждый дюйм территории НАТО». И про дюйм, кстати, надо запомнить, а лучше записать!

Но сначала, давайте разберемся все же с дефинициями: а именно где здесь та самая «о-о его оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза»? И для этого смотреть на глобус не обязательно. Но в полглаза можно. И что ж мы видим? Если посмотреть на землю вооруженным глазом? Да-да, одну звездочку, две звездочки, четыре звездочки на американских генеральских погонах. И около трехсот тысяч американских военных на восьми сотнях объектах США везде! Ну, кроме Антарктиды. Но у пингвинов пока демократия, потому что нефти нет. Хотя и на месте пингвинов я бы на мирное завтра не рассчитывал особо.

А особенно агрессивно в последние годы США наращивали свое военное присутствие на китайском направлении. И в Европе. У границ России. Что же касается последних месяцев – то где-то года с 19-го вокруг нас американских собственных сил и в виде натовцев, в виде поставок оружия в разные страны, и в виде новых объектов разведки – рост в полный рост. И списывали это, всегда, в заокеанских СМИ, на усиление этой самой американской обороны. Будто бы Вашингтон не на обратной от нас стороне земли, а прямо за Бугом начинается. Между тем ни одной белорусской, да даже и российской базы, ни в Канаде, ни в Мексике, ни даже на Кубе – нет. А база США Гуантанамо на Кубе – кстати, есть.

И вот эта ситуация, по словам американского президента, в целом, конечно, не их агрессия, не игра мускулами, не лязганье гусеницами. Нет, что вы! Это просто империя добра погулять на свой послушный задний двор выходила. В рамках однополярной модели мира. Сама с собой или с друзьями меньшими по НАТО… Которые, и это уже точно, когда-то договаривались на восток – ни-ни. Даже на тот самый байденовский дюйм.

Тут на днях даже немецкая(!) газета Шпигель написала, что американский(!) историк в британском(!) архиве ЕЩЕ ОДИН документ об этом нашел. Где американским по белому написано, что на восток НАТО после 90-х обещало не расширяться. А потом – пять агрессивных расширений! Как звездочек.

И после такого, любая фраза про военных на нашей территории из первых уст США – это лишь попытка оправдать, в своих собственных полусонных глазах, многолетнюю собственную агрессивность. Выдать ее хоть за что-то «это другое». И глаза вот на это нам закрывать нельзя ни в коем случае. И мы как страна суверенная, всегда желавшая мира И миру, И региону, но также И как союзник России, мы глаза ни на что не закрывали. И впредь не будем.

А у американской прессы глаза, кажется, понемногу предподоткрываются. Потому и вопросов на брифингах в Госдепе, в администрации Белого дома и после речей Байдена становится у американцев к своим властям все больше. И тон у их прессы все злее. Хотя конечно, нельзя не признать, от вопросов своей дворцовой прессы Байден научился ловко уходить. Ну, буквально…

И последние несколько выступлений только так и поступал. Просто потому что ответов на вопрос «что американские солдаты делают по всему миру» у него – нет! Вот и приходится Байдену уходить в глухую оборону. Настолько глухую, что в Вашингтон перебрасывают 400 военнослужащих и 50 единиц техники. А то туда прямо сейчас «Конвой Свободы» направляется. С целыми грузовиками вопросов.

Другие президенты так не поступают. И к диалогу ради мира – открыты. И на любые вопросы готовы отвечать. Но и на вызовы – тоже. И ответы, которые дает Беларусь – они, по крайней мере, у нас есть. Даже если американцам они не нравятся. А если и после 23 февраля у США еще будет что сказать в наш адрес, что ж. И ответы наши будут дополнены. И я, Глеб Лавров, обязательно об этом расскажу. На ОНТ. Глядишь, ТАМ что-нибудь, когда-нибудь, сквозь сон разума, да и услышат. Хочется в это верить. Вот правда, особенно в день Защитника очень хочется мира! Для всех. Peace, товарищи, да?

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