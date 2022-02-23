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ЦИК: за два дня досрочного голосования на конституционном референдуме явка составила 14,53%

23.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: за два дня досрочного голосования на конституционном референдуме явка составила 14,53%

За два дня досрочного голосования на конституционном референдуме явка граждан составила 14,53%. Об этом информирует ЦИК Беларуси.

В Брестской области бюллетени получили 14,98% от числа включенных в списки участников конституционного референдума граждан, 14,55% проголосовали в Витебской области, 17,86% – в Гомельской области, 10,89% – в Гродненской области, 14,88% – в Минской области, 15,10% – в Могилевской области. В столице досрочно проголосовали 12,80% граждан.

Досрочное голосование проводится по 26 февраля включительно. Проголосовать можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Фото: БЕЛТА

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За два дня досрочного голосования на конституционном референдуме явка граждан составила 14,53%. Об этом информирует ЦИК Беларуси. В Брестской области бюллетени...
 
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