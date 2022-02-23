Студенты и учащиеся колледжей и лицеев активно участвуют в досрочном голосовании по изменениям в Конституции

Источник материала: ОНТ

Активно идут на участки и в регионах. Скопление людей ближе к концу рабочего дня. А вот молодёжь пользуется возможность проголосовать досрочно в любое удобное для себя время.

Студенты, учащиеся колледжей и лицеев. В этом году правом впервые прийти на избирательный участок могут воспользоваться порядка 12-ти тысяч жителей Могилёвской области. В свой день рождения выбор сделала и студентка Могилёвского государственного медицинского колледжа. Дарья Середина голосует досрочно – ведь откладывать смысла нет, для будущего фармацевта выбор очевиден.

Из 707-ми участков на Могилёвщине во время досрочного голосования открыты 675. В списках – почти 800 тысяч жителей области.

Подписывайтесь на нас в Telegram