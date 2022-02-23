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У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга
Источник материала: ОНТ
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (NHL) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова была диагностирована опухоль головного мозга. Слова функционера
Дубас рассказал, что опухоль обнаружили во время лечения 20-летнего спортсмена от другой травмы. Амиров сейчас находится в Германии, из-за ранее диагностированного повреждения он был отстранен от хоккея как минимум до конца сезона.
«Торонто» проводит консультации по вопросу лечения россиянина с клубом из Уфы «Салават Юлаев», где Амиров провел начало сезона.
Родион Амиров выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2019-го по 2022 год. Хоккеист был задрафтован «Торонто» в 2020 году.
Фото: NHL.com
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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (NHL) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова была...
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