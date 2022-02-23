﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга

23.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (NHL) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова была диагностирована опухоль головного мозга. Слова функционера были опубликованы на сайте NHL.

Дубас рассказал, что опухоль обнаружили во время лечения 20-летнего спортсмена от другой травмы. Амиров сейчас находится в Германии, из-за ранее диагностированного повреждения он был отстранен от хоккея как минимум до конца сезона.

«Торонто» проводит консультации по вопросу лечения россиянина с клубом из Уфы «Салават Юлаев», где Амиров провел начало сезона.

Родион Амиров выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2019-го по 2022 год. Хоккеист был задрафтован «Торонто» в 2020 году.

Фото: NHL.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (NHL) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко даст интервью белорусским журналистам 24 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by