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В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии

23.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии

Новые возможности для обследования самых маленьких пациентов. В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии.

Медицинское оборудование с такими возможностями – первое в стране. Особенность нового томографа в том, что он может диагностировать заболевания даже у новорожденных. Также среди преимуществ – меньшая лучевая нагрузка и быстрота работы. В основном новым томографом будут обследовать детей с врождёнными пороками сердца, такие исследования – под наркозом.  

Для работы на современном оборудовании специалисты центра прошли дополнительное обучение. В стране особое внимание – оснащению медицинских учреждений всем необходимым. Только за прошлый год новое оборудование получили более 20 объектов здравоохранения. 

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Новые возможности для обследования самых маленьких пациентов. В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии. Медицинское оборудование с такими...
 
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