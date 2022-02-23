|
В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии
Источник материала: ОНТ
Новые возможности для обследования самых маленьких пациентов. В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии.
Медицинское оборудование с такими возможностями – первое в стране. Особенность нового томографа в том, что он может диагностировать заболевания даже у новорожденных. Также среди преимуществ – меньшая лучевая нагрузка и быстрота работы. В основном новым томографом будут обследовать детей с врождёнными пороками сердца, такие исследования – под наркозом.
Для работы на современном оборудовании специалисты центра прошли дополнительное обучение. В стране особое внимание – оснащению медицинских учреждений всем необходимым. Только за прошлый год новое оборудование получили более 20 объектов здравоохранения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые возможности для обследования самых маленьких пациентов. В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии. Медицинское оборудование с такими...
|
Архив (Разное)