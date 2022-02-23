Источник материала: ОНТ

Новые возможности для обследования самых маленьких пациентов. В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии.

Медицинское оборудование с такими возможностями – первое в стране. Особенность нового томографа в том, что он может диагностировать заболевания даже у новорожденных. Также среди преимуществ – меньшая лучевая нагрузка и быстрота работы. В основном новым томографом будут обследовать детей с врождёнными пороками сердца, такие исследования – под наркозом.

Для работы на современном оборудовании специалисты центра прошли дополнительное обучение. В стране особое внимание – оснащению медицинских учреждений всем необходимым. Только за прошлый год новое оборудование получили более 20 объектов здравоохранения.

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