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Александрия соберёт друзей 9 июля: республиканское Купалье посвящено Году исторической памяти
Источник материала: ОНТ
Праздник с национальным колоритом. Александрия вновь соберёт друзей 9 июля. Сегодня прошло заседание оргкомитета фестиваля под руководством заместителя премьер-министра.
Праздник белорусской культуры порадует новинками. В этом году республиканское Купалье посвящено Году исторической памяти. Традиционно гуляния развернутся на берегу Днепра. На торговых рядах ремесленники представят продукцию белорусского производства и товары ручной работы. На модных показах презентуют народные бренды. Поддерживать атмосферу праздника на протяжении дня будут творческие коллективы.
Уже известен и формат гала-представления. Это будет музыкальное путешествие в жанре караоке «Вокруг Беларуси за один концерт». Также в программе традиционное чествование передовиков агропромышленного комплекса.
Впервые республиканское Купалье отметили в Александрии в 2010 году. Праздник стал культурным брендом, который притягивает как белорусов, так и зарубежных гостей.
Фото: БЕЛТА
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Праздник с национальным колоритом. Александрия вновь соберёт друзей 9 июля. Сегодня прошло заседание оргкомитета фестиваля под руководством заместителя...
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