Александрия соберёт друзей 9 июля: республиканское Купалье посвящено Году исторической памяти

Источник материала: ОНТ

Праздник с национальным колоритом. Александрия вновь соберёт друзей 9 июля. Сегодня прошло заседание оргкомитета фестиваля под руководством заместителя премьер-министра.





Праздник белорусской культуры порадует новинками. В этом году республиканское Купалье посвящено Году исторической памяти. Традиционно гуляния развернутся на берегу Днепра. На торговых рядах ремесленники представят продукцию белорусского производства и товары ручной работы. На модных показах презентуют народные бренды. Поддерживать атмосферу праздника на протяжении дня будут творческие коллективы.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Каждый регион демонстрирует свои новинки в плане творческих проектов, производимой продукции, и в плане новых подходов к организации тех или иных торжеств. Хотим сделать новое составляющее и в гала-концерте, который традиционно посещает Глава государства, и те интерактивности, которые будут развернуты на площадке в течение субботы 9 июля.10 июля – ночная дискотека для молодёжи».

Уже известен и формат гала-представления. Это будет музыкальное путешествие в жанре караоке «Вокруг Беларуси за один концерт». Также в программе традиционное чествование передовиков агропромышленного комплекса.

Впервые республиканское Купалье отметили в Александрии в 2010 году. Праздник стал культурным брендом, который притягивает как белорусов, так и зарубежных гостей.

Фото: БЕЛТА

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