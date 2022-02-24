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Гандболисты минского СКА одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

24.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандболисты минского СКА одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

Гандболисты минского СКА сегодня одержали очередную победу в чемпионате Беларуси.

Команда Игоря Папруги была сильнее БГУФКа-СКА со счётом 33:25. Первый тайм прошел в равной борьбе. Фаворит смог уйти в отрыв только после 15-й минуты второй половины игры. В турнирной таблице СКА приблизился к «Мешков Бресту» на расстояние в два очка. Cледующий матч чемпионата лидеры проведут между собой 6 марта на площадке дворца спорта «Виктория» в Бресте. 

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Теги: Брест
 
 
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Гандболисты минского СКА сегодня одержали очередную победу в чемпионате Беларуси. Команда Игоря Папруги была сильнее БГУФКа-СКА со счётом 33:25. Первый тайм прошел в...
 
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