МТЗ выпустил четырехмиллионный трактор. В чем его преимущества и как он выглядит?

Источник материала: ОНТ

Историческое событие в машиностроении! Минский тракторный завод выпустил четырехмиллионный трактор. Сегодня юбиляра представили публике, это событие приурочили сразу к двум событиям – Дню защитников Отечества и референдуму. Праздник стал отличным поводом ещё раз продемонстрировать достижения в отрасли. В честь рекорда колонна тракторов проехала по центральным улицам столицы!





Знаковый рубеж Минского тракторного! Путь между третьим и четвертым миллионниками на предприятии оказался длиною в 27 лет. Обратный отсчёт начался в середине 90-х… Сложное как для МТЗ, так и для всей страны время. Но флагман промышленности не просто выстоял. Он нашел новые рынки сбыта, провел модернизацию, расширил модельный ряд. По сути, за четверть века предприятие перешло на новый технологический уклад.

Для любых видов почв и всех климатических зон! Стальной пахарь, властелин села, покоритель бездорожья… Или просто кормилец. Так называют трактор «Беларус» от Мадагаскара до Венесуэлы. Четырехмиллионник – это ещё и ответ тем, кто любыми способами пытается потеснить наше предприятие на мировом рынке. Даже в условиях недобросовестной конкуренции МТЗ в прошлом году расширил географию поставок и продал больше.

Юбилейный трактор – это модель «Беларуса-2022». Её разработали несколько лет назад, но продолжали совершенствовать. Все новинки – заслуга отечественных конструкторов, благодаря которым продукция становится более востребованной.

Андрей Стасилевич, генеральный конструктор Минского тракторного завода: «Вот этот конкретный 2022 – в нем усовершенствована кабина, климат-контроль, система автоматического управления, с навесными устройствами, автоматическое управление трансмиссией, передним мостом и так далее. Мы максимально позволяем трактористу сконцентрироваться на производственном процессе».

От лучших – лучшему! Трактор-юбиляр отправился в Могилевскую область. Ключи от четырехмиллионника получил заслуженный работник сельского хозяйства и неоднократный победитель «Дожинок» Николай Даречкин из Белыничского хозяйства «Родина». За рулем «Беларуса» он уже более 20 лет. Говорит, на новеньком тракторе можно превзойти нынешние рекорды.

Надежные, практичные, универсальные и мощные! Гордость страны, тракторы МТЗ сегодня проехали по центральным проспектам Минска. Красочный парад стал кульминацией празднования юбилейного выпуска. Но даже в этот памятный день работа в цехах предприятия не останавливалась. Здесь уже пошли на пятый миллион, который обязательно будет.

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