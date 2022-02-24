Почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела и простуду, объяснил врач

Источник материала: ОНТ

Мужчины переносят симптомы простуды, в том числе повышенную температуру тела, труднее женщин. Это обусловлено большей защищенностью женского организма гармонами, а также мужской невнимательностью и наличием вредных привычек. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Слова эксперта со ссылкой на РИА «Новости» передает «Вечерняя Москва».

Медик подчеркнул: женщины от природы более выносливые, они быстрее выздоравливают и легче переносят заболевание. Тяжельников уточнил, что женский организм изначально настроен на деторождение, он защищен гормонами. Эти причины объясняют низкую по сравнению с мужчинами статистику инсультов и инфарктов у женщин в период фертильного возраста.

Тяжельников советует мужчинам относиться к своему здоровью более ответственно, бросить пагубные привычки и вовремя посещать специалистов.

Фото: Pixabay

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