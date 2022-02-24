﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела и простуду, объяснил врач

24.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела и простуду, объяснил врач

Мужчины переносят симптомы простуды, в том числе повышенную температуру тела, труднее женщин. Это обусловлено большей защищенностью женского организма гармонами, а также мужской невнимательностью и наличием вредных привычек. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Слова эксперта со ссылкой на РИА «Новости» передает «Вечерняя Москва».

Медик подчеркнул: женщины от природы более выносливые, они быстрее выздоравливают и легче переносят заболевание. Тяжельников уточнил, что женский организм изначально настроен на деторождение, он защищен гормонами. Эти причины объясняют низкую по сравнению с мужчинами статистику инсультов и инфарктов у женщин в период фертильного возраста.

Тяжельников советует мужчинам относиться к своему здоровью более ответственно, бросить пагубные привычки и вовремя посещать специалистов.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины переносят симптомы простуды, в том числе повышенную температуру тела, труднее женщин. Это обусловлено большей защищенностью женского организма гармонами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В РНПЦ детской хирургии открылся центр компьютерной томографии
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by