«Они готовили запись, чтобы транслировать убийство сотрудника»: КГБ о деталях операции на Якубовского

Источник материала: ОНТ

Террористы готовили запись, чтобы показать убийство сотрудника в трансляции. Об этом офицеры КГБ рассказали в фильме «Нирвана. Выстрел в сердце» на канале «Беларусь 1» , передает БЕЛТА .

Бойцы заступили на дежурство в 6:00. К моменту, когда появились сведения о проведении оперативно-боевых мероприятий, успели выполнить ряд задач. Не более 10 минут ушло на сборы.

На 28 сентября 2021 года была намечена не спецоперация, а обыски и задержания – отработка конкретных адресов. Сотрудники группы «А» привлекались при необходимости: пресечение попыток сопротивления, вскрытие запертых помещений. Предполагалось, что они будут находиться неподалеку, по требованию оперативников прибывают на место. В минскую квартиру по улице Якубовского они позвонили и представились. Им не открыли. Позже стало известно, что террористы решили подготовиться к встрече.

Офицер группы «А» КГБ Беларуси отметил: подобные действия террористов встречались и ранее.

В дверь позвонили. Оттуда слышались голоса.

По рассказу товарища, во вскрытии двери Дмитрий принимал непосредственное участие.

Стрелок попал в Нирвану. Товарищи это поняли не сразу. Дмитрий Федосюк, будучи смертельно раненым, продолжал выполнять задачу.

Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

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