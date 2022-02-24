Уголовное дело возбуждено в отношении организаторов BY_help и BYSOL

Источник материала: ОНТ

В отношении организаторов экстремистских формирований BY_help и фонда солидарности BYSOL возбуждено уголовное дело.





Финансовая милиция и Департамент финансового мониторинга установили факты их финансирования. Деньги перечислялись на зарубежные счета и криптокошельки, после – шли на переворот в Беларуси. Задержан столичный предприниматель, который перечислил экстремистам из BY_help и BYSOL более двух тысяч долларов. Нашли и гомельчанина, который перевёл этим фондам криптовалюту. Он раскаялся.

Продолжают находить и кураторов протестов, которые получали от этих фондов финансовую поддержку. Задержаны мужчина и женщина, которые брали у фонда «Страна для жизни» деньги и материально поддерживали протестующих.

Известен еще один факт – пинчанка получала деньги через созданную в Литве подконтрольную организацию. От американских и европейских фондов поступило более 115 тысяч евро. Деньги в Беларусь ввозила частями и платила работникам сетевого ресурса за подготовку и публикацию в интернете деструктивных материалов.

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