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Уголовное дело возбуждено в отношении организаторов BY_help и BYSOL
Источник материала: ОНТ
В отношении организаторов экстремистских формирований BY_help и фонда солидарности BYSOL возбуждено уголовное дело.
Финансовая милиция и Департамент финансового мониторинга установили факты их финансирования. Деньги перечислялись на зарубежные счета и криптокошельки, после – шли на переворот в Беларуси. Задержан столичный предприниматель, который перечислил экстремистам из BY_help и BYSOL более двух тысяч долларов. Нашли и гомельчанина, который перевёл этим фондам криптовалюту. Он раскаялся.
Продолжают находить и кураторов протестов, которые получали от этих фондов финансовую поддержку. Задержаны мужчина и женщина, которые брали у фонда «Страна для жизни» деньги и материально поддерживали протестующих.
Известен еще один факт – пинчанка получала деньги через созданную в Литве подконтрольную организацию. От американских и европейских фондов поступило более 115 тысяч евро. Деньги в Беларусь ввозила частями и платила работникам сетевого ресурса за подготовку и публикацию в интернете деструктивных материалов.
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В отношении организаторов экстремистских формирований BY_help и фонда солидарности BYSOL возбуждено уголовное дело. Финансовая милиция и Департамент финансового...
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