Покоряют скорость и высоту: как спортсмены ДОСААФ удерживают звание лучших на планете

Источник материала: ОНТ

Они покоряют скорость и высоту, а в случае необходимости готовы стать на оборону страны. ДОСААФ вписывает новые имена в почти вековую историю и расширяет возможности. Спортсмены-добровольцы покоряют олимпы, а некоторые удерживают звание лучших на планете.





Анну Семенихину увлечение быстро превращать звуки в символы стремительно вознесло на мировой пьедестал радиоспорта. 10-кратная чемпионка сегодня тренируется, чтобы превзойти саму себя. Это крайне непросто – ведь мировые рекорды она ставила трижды. Также готовит достойную смену и ей готова сдать позиции. Белорусы 12 лет бессменно лучшие в скоростной телеграфии.

Анна Семенихина, инструктор-методист по радиоспорту ДОСААФ Беларуси: «Хочется на каждых соревнованиях показывать максимум. Я хочу придумать идеальную стратегию, которая позволит быть абсолютной чемпионкой еще лет 10 хотя бы. Моя мечта – чтобы кто-то из моих учеников поехал на чемпионат мира. И я своему ученику готова проиграть».

В Книгу рекордов Гиннесса внесен результат белоруса Андрея Бендасова. Ему первому удалось передать смешанный текст со скоростью 217 знаков в минуту. Опыт спортсменов ДОСААФа востребован в Вооруженных Силах страны. Впрочем, и сами офицеры запаса продолжают здесь уже гражданскую службу.

Спортивная радиопеленгация – больше чем спорт – основа армейских специальностей. Штурмана – в авиации, радиоакустика – на флоте, специалиста радиолокации – в противовоздушной обороне.

Летать над лесами и полями – мечта многих мальчишек и девчонок. Исторически сложилось, что воплощает её именно ДОСААФ. В Минске обучают пилотов вертолётов, в Бобруйске тренируют на планерах, в Могилеве – на легкомоторном Як-52. Вскоре лётную практику будут получать гражданские авиаторы.

Здесь научат и летать, не отрываясь от земли ногами. ДОСААФ первым начал подготовку операторов и техников беспилотников. Ещё в 2016 году управлять дронами научили сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса и сельскохозяйственной сферы. За годы через аэродром прошли телевизионщики, строители, археологи и даже полярники.

Каждый третий белорусский водитель обучался в ДОСААФ. Здесь требовательны к теории и практике. Иметь в стране достаточное количество водителей грузовиков – задача государственная. Готовят не только гражданских, но и специалистов для армии.

Двери подразделений ДОСААФ по всей стране открывает поколение за поколением. Даже те, кого не оторвать от компьютера, выстраиваются в очереди. Организация активно развивает киберспорт. Различные симуляторы – позволяют школьникам и взрослым без риска для здоровья научиться управлять скоростной техникой. Альтернатива виртуальному миру – реальные автодромы, треки и бездорожье. А полученные навыки и дух победы многие проносят через всю жизнь, составляя костяк добровольного общества содействии армии, авиации и флоту.

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